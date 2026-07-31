Tausende ehren Chuck Norris bei großer Trauerfeier in Vegas

Las Vegas hat Abschied von Chuck Norris (†86) genommen. Am 18. Juli fand im Rio Hotel & Casino eine große Gedenkfeier für den verstorbenen Actionstar statt – und der Andrang war gewaltig. Laut Judson Mills, der als Co-Star in der Serie "Walker, Texas Ranger" an der Seite von Chuck zu sehen war, kamen schätzungsweise rund 5.000 Trauernde, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Judson selbst hielt eine Ansprache bei der Zeremonie und berichtete gegenüber TMZ von der bewegenden Veranstaltung.

Chuck Norris war bereits im März gestorben, nachdem er auf Hawaii im Krankenhaus behandelt worden war. Die Nachricht von seinem Tod hatte bei Fans und langjährigen Kollegen große Betroffenheit ausgelöst. Dass die Trauerfeier nun in Las Vegas in einem so großen Rahmen stattfand, zeigt, wie viele Menschen sich mit dem Schauspieler verbunden fühlten. Neben Familie und Freunden waren dem Bericht zufolge auch zahlreiche Arbeitskollegen angereist – insbesondere aus seiner Zeit bei "Walker, Texas Ranger".

Chuck Norris war nicht nur ein erfolgreicher Serien- und Filmheld, sondern auch durch seine beeindruckenden Kampfsportleistungen bekannt. Der Schauspieler trug gleich mehrere schwarze Gürtel in verschiedenen Disziplinen und machte Karate und Co. für ein Massenpublikum sichtbar. 1989 wurde er mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt, später diente er sogar als echter Texas Ranger und schloss damit den Kreis zu seiner Kultrolle. In seinen letzten Jahrzehnten zog er sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurück und übernahm nur noch einzelne kleinere Rollen, etwa im Actionfilm "The Expendables 2".

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Instagram / chucknorris Chuck Norris, Action-Legende, 2025

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chucknorris Schauspieler Chuck Norris in seinem letzten Instagram-Post am 10. März 2026

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Getty Images Chuck Norris, Oktober 2003