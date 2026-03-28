Chuck Norris' 70-Millionen-Testament: Wer erbt was?

Nur wenige Tage nach dem Tod von Actionstar Chuck Norris (†86) werden jetzt erste Details zu seinem Testament bekannt. Der Schauspieler, der am 19. März im Alter von 86 Jahren nach einem medizinischen Notfall auf Hawaii verstarb, hinterlässt ein geschätztes Vermögen von rund 70 Millionen Dollar (umgerechnet 60.490.839 Euro). Wie eine Quelle dem Portal RadarOnline verriet, soll das Erbe unter seiner Ehefrau Gena O'Kelley und seinen fünf Kindern aufgeteilt werden. "Chuck hat immer klargemacht, dass sein Vermögen an die Menschen gehen sollte, die ihm am nächsten standen – seine Frau und seine Kinder – und dass es keine Streitigkeiten über sein Vermächtnis geben würde", erklärte der Insider.

Die Aufteilung des Nachlasses soll dabei fair und nach den Wünschen des verstorbenen Stars erfolgen. "Die Erwartung ist, dass das Vermögen zwischen den sechs von ihnen auf eine Weise geteilt wird, die sowohl Fairness als auch seine Wünsche widerspiegelt, mit Regelungen, die innerhalb der Familie bereits verstanden sind", so die Quelle weiter. Zu den Erben gehören neben Ehefrau Gena die 24-jährigen Zwillinge Dakota und Danilee sowie Chucks drei ältere Kinder Mike, Eric und Dina. Eine weitere Quelle betonte: "Er sah sein Vermögen als etwas an, um die Menschen zu unterstützen, die er liebte, nicht als etwas, das ihr Leben nach seinem Tod verkomplizieren sollte."

Chuck baute sein Millionenvermögen nicht nur durch seine legendäre Schauspielkarriere auf, sondern auch durch zahlreiche Geschäftsaktivitäten. Der Kampfsportler gründete 2005 die World Combat League, veröffentlichte mehrere Bücher und war in den 2010er-Jahren das Werbegesicht für große Marken wie T-Mobile, Toyota und World of Warcraft. Seine Ehe mit Gena ging er 1998 ein, zuvor war er von 1958 bis 1989 mit Dianne Holechek verheiratet. Tochter Dina stammt aus einer außerehelichen Affäre während seiner ersten Ehe. Gesundheitlich hatte der "Walker, Texas Ranger"-Star bereits 2017 einen schweren Rückschlag erlitten, als er in Las Vegas zwei Herzinfarkte erlitt und während des Transports ins Krankenhaus sogar aufhörte zu atmen.

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Getty Images Chuck Norris mit seiner Frau Gena O'Kelly und ihren Zwillingen bei der Filmpremiere von "The Expendables 2", 2012

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Instagram / chucknorris Chuck Norris, Action-Legende, 2025

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Instagram / chucknorris Chuck Norris mit seiner Familie, April 2023