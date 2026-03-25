Nicht nur Filmheld: So bewegt war Chuck Norris' Privatleben

Actionstar Chuck Norris (†86) ist Mitte März verstorben und hinterlässt eine große Patchworkfamilie. Der "Walker, Texas Ranger"-Darsteller lernte seine erste große Liebe, Dianne Holechek, bereits in den 1950er-Jahren an der North High School in Torrance, Kalifornien, kennen. "Wir waren fast zwei Jahre zusammen, und sie war 15, als ich anfing, mit ihr auszugehen. Ich war damals 16, und dann habe ich sie geheiratet, als sie 17 war", zitiert das OK Magazin ihn in einem Interview aus dem Jahr 1985. Chuck und Dianne gaben sich 1958 das Jawort und bekamen zwei Söhne: Mike, der 1962 zur Welt kam und später selbst als Schauspieler und Regisseur tätig wurde, sowie Eric, geboren 1965, der sich als Stuntman und Rennfahrer einen Namen machte.

Was lange ein Geheimnis blieb: Chuck hat noch eine Tochter aus einer früheren Affäre. Dina Norris DiCiolli wurde 1964 geboren und kontaktierte ihren berühmten Vater erst Anfang der 1990er-Jahre, als sie 26 Jahre alt war. "Ich ging meine Post zu Hause durch und sehe diesen Brief", erzählte Chuck 2004 gegenüber Entertainment Tonight. Dina schrieb ihm, dass sie seine Tochter aus einer vergangenen Beziehung sei und erst mit 16 Jahren davon erfahren habe. "Ich schaue sie an und es ist so erstaunlich, denn ich schaue sie an und sie starrt mich an und wir bewegten uns aufeinander zu und gingen uns in die Arme und fingen an zu weinen", erinnerte sich der Schauspieler an das emotionale erste Treffen. Nach 30 Ehejahren trennten sich Chuck und Dianne 1988, blieben aber als Eltern eng verbunden. Als Dianne im Dezember 2025 nach langem Kampf gegen Demenz verstarb, würdigte Chuck seine Ex-Frau auf Facebook und betonte ihre langjährige Freundschaft.

1997 lernte Chuck dann seine zweite Ehefrau, Gena O'Kelley, kennen – ausgerechnet während er mit einer anderen Frau zum Abendessen verabredet war. "Ich fühlte, wie ich mich Hals über Kopf in sie verliebt habe", schrieb er später in seinem Buch "Against All Odds". Die beiden heirateten am 28. November 1998 und bekamen am 30. August 2001 Zwillinge: Dakota Alan und Danilee Kelley. Chuck bewies seine Hingabe zu Gena, als er sich nach 2013 weitgehend aus Hollywood zurückzog, um sie zu pflegen, nachdem sie nach einer MRI-Untersuchung gesundheitliche Probleme entwickelt hatte. "Mein wundervoller Ehemann lag die ganze Zeit über auf einer Couch neben mir, und er hat mir sogar 17 Bücher vorgelesen", schwärmte Gena damals. Sohn Dakota, der einen schwarzen Gürtel fünften Grades im Kampfsport Chun Kuk Do besitzt, heiratete im November 2025 seine Freundin Ashleigh. Tochter Danilee verlobte sich im Februar mit ihrem Freund Garrett.

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Getty Images Chuck Norris, Schauspieler und Kampfsportler

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Instagram / chucknorris Chuck Norris mit seiner Familie, April 2023

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Frazer Harrison / Getty Chuck Norris und seine Frau Gena O'Kelley

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