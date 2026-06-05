Rekord: Taylor Swift ist nun die reichste Musikerin der Welt

Taylor Swift (36) hat eine neue Rekordmarke erreicht: Laut dem Magazin Forbes ist das Vermögen der Sängerin auf satte zwei Milliarden Dollar – was umgerechnet 1,7 Milliarden Euro entspricht – angestiegen. Damit ist die 36-Jährige nicht nur Milliardärin, sondern gleichzeitig auch die reichste Musikerin der Geschichte. Forbes hat diese Zahl im Rahmen seiner "Iconoclast 50"-Liste veröffentlicht, die nach eigenen Angaben Persönlichkeiten würdigt, "die die Spielregeln in Echtzeit verändern, ihre Branchen aufmischen und den Status quo herausfordern".

Den Grundstein für diesen finanziellen Meilenstein legte Taylor laut Forbes unter anderem im Jahr 2020, als sie damit begann, den Großteil ihrer Diskografie neu aufzunehmen. Durch diesen Schritt flossen die Einnahmen aus den Lizenzgebühren direkt in ihre eigene Tasche. 2024 erreichte sie dann mit den Einnahmen der Eras Tour erstmals den Milliardärs-Status: Die Tournee ist mit einem Umsatz von 1,8 Milliarden Euro die umsatzstärkste Konzerttour aller Zeiten. Mit dem Erlös soll die Sängerin ihre ursprünglichen Masteraufnahmen für geschätzte 310 Millionen Euro zurückgekauft haben. Bis März 2026 hatte sich ihr Vermögen schließlich auf 1,8 Milliarden Euro verdoppelt. Zum Vergleich: Jay-Z (56) führt das Ranking aller Musikerinnen und Musiker mit 2,4 Milliarden Euro an. Rihanna (38) und Beyoncé (44) werden Forbes zufolge jeweils auf rund 860.000 Euro geschätzt.

Neben dem Vermögensmeilenstein sorgt derzeit auch Taylors Privatleben für Schlagzeilen. Im Sommer 2026 steht die gemeinsame Hochzeit mit ihrem Partner Travis Kelce (36) an. Einige Quellen tippen auf Anfang Juli in New York City als möglichen Termin, offizielle Bestätigungen des Paares stehen jedoch noch aus. Die Gerüchteküche brodelt derweil um die Gästeliste: Einzelne Prominente sollen bereits bestätigt haben, eine Einladung erhalten zu haben – andere hingegen gehen offenbar leer aus.

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Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026