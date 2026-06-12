Luxuriös: Die royalen Residenzen von Kate & Prinz William

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) haben im Herbst 2025 mit ihren Kids erneut die Koffer gepackt und sind in ihre neue Heimat, Forest Lodge in Windsor, eingezogen. Das georgianische Herrenhaus mit acht Schlafzimmern soll das sogenannte "Forever Home" der Familie werden – also das Zuhause, in dem die Royals dauerhaft bleiben wollen, auch wenn William einmal den Thron besteigen wird. Laut einem Bericht der Times aus dem Mai 2026 zahlt der Prinz von Wales dafür jährlich rund 354.000 Euro Miete. Neben dem Haupthaus gehören auch zwei Cottages für das Personal zum Anwesen. Für die drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) gibt es auf dem Gelände einen Tennisplatz, einen großen Teich und jede Menge Platz im Freien.

Doch Forest Lodge ist nicht das erste Zuhause, das sich das royale Paar geteilt hat. Von 2013 bis 2022 lebten Kate und William vor allem in Apartment 1a im Kensington Palace – mit immerhin 22 Zimmern. Im Sommer 2022 zogen sie dann nach Adelaide Cottage in Windsor, einem Haus mit vier Schlafzimmern, um näher an der damaligen Queen Elizabeth II. (†96) zu sein, die wenige Wochen nach dem Umzug am 8. September 2022 verstarb. Adelaide Cottage war laut Königsbiografin Sally Bedell Smith letztlich aber kein glücklicher Ort: "Adelaide Cottage war ein Ort des Schmerzes, des Leidens und der Trauer. Nach so schweren Zeiten ist es absolut verständlich, dass sie einen neuen Ort wollten", erklärte sie gegenüber dem Magazin People im Dezember 2025. Ergänzend dazu besitzt die Familie noch Anmer Hall in Norfolk, ein Landhaus mit zehn Schlafzimmern auf dem Sandringham Estate, das besonders Kate am Herzen liegt und das die Familie regelmäßig für Schulferien und Feiertage nutzt.

Kate hatte beim Umzug nach Windsor eine treibende Kraft gespielt. Zum einen brachte der Standort die Familie näher an ihre Eltern Carole und Michael Middleton (76) heran, die etwa 30 Autominuten entfernt in Bucklebury wohnen und die drei Enkel regelmäßig zu Schlafgästen haben. "Ihre Eltern sind ein anhaltender Faktor bei der Erziehung der Enkel", zitierte das Magazin People einen Insider aus dem Palast. Beim Umzug nach Adelaide Cottage spielte auch die Nähe zur Natur eine Rolle: "Wir sind gerade in Windsor. Wir waren in London, sind aber dorthin gezogen, weil wir mehr Grün haben wollten. Es ist nah genug an London, nicht zu weit weg", erklärte Kate im Frühling 2025 bei der St.-Patrick's-Day-Parade der Irish Guards.

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Getty Images Ankunft der Royals zur Ostermesse in St George's Chapel in Windsor 2026

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Imago Forest Lodge, ehemals Holly Grove, im Windsor Great Park, fotografiert 2018 von Historic England

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025