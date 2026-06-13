Familie will Darrell Sheets' Laden nach Tod neu eröffnen

Brandon Sheets hält das Andenken an seinen verstorbenen Vater Darrell Sheets (†67) lebendig. Knapp zwei Monate nach dem Tod des "Storage Wars"-Stars hat sich sein Sohn jetzt in einem Video auf Instagram an die Fans gewandt und ein Update gegeben. Brandon erklärte, dass die Familie Darrells Social-Media-Kanäle weiterführen will, damit der Realitystar online präsent bleibt. Außerdem soll auch sein Antiquitätenladen "Havasu Show Me Your Junk" in Arizona wieder eröffnen. Einen genauen Termin für die Wiedereröffnung nannte Brandon allerdings noch nicht.

In seiner Botschaft bat Brandon die Fans darum, die Familie in dieser Zeit weiter zu begleiten. Die Familie wolle dafür sorgen, dass Darrells Vermächtnis und seine markante Art nicht in Vergessenheit geraten. Demnach sollen auf Facebook, Instagram und weiteren Profilen auch künftig Beiträge im Namen des TV-Gesichts erscheinen. Mit der geplanten Wiedereröffnung des Geschäfts setzt Brandon offenbar auch ein Vorhaben um, das er kurz nach dem Tod seines Vaters schon angekündigt hatte.

Darrell Sheets starb am 22. April im Alter von 67 Jahren in seinem Haus in Lake Havasu City in Arizona durch Suizid. Er wurde vor allem durch "Storage Wars" bekannt und gehörte dort über Jahre zu den prägenden Gesichtern der Sendung. In der laufenden Staffel war Darrell zwar nicht mehr zu sehen, der Sender A&E gedachte ihm aber mit einer Einblendung während einer April-Ausgabe. Kurz vor seinem Tod war der Realitystar noch in seinem Antiquitätenladen anzutreffen gewesen, wo er Fans begegnet sein soll. Für seine Familie bleibt der Laden nun ein ganz besonderer Ort der Erinnerung.

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Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2012 im Lincoln Center, New York City

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Imago Bei der Eröffnung von Jarrod Schulz’ und Brandi Passantes "Now and Then Secondhand Store" in Orange, Kalifornien, am 08. Oktober 2011

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Instagram / darrellgambler Darrell Sheets, "Storage Wars"-Bekanntheit

Wie findet ihr die Idee, Darrells Social-Media-Kanäle weiterzuführen? Schön – so bleiben sein Humor und seine Sprüche lebendig. Ich finde das irgendwie unpassend. Ergebnis anzeigen