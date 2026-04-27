"Storage Wars" gedenkt verstorbenem Darrell Sheets (†67)

Nur drei Tage nach dem Tod von Darrell Sheets hat die Realityshow "Storage Wars" dem verstorbenen Serienstar in einer neuen Folge gedacht. In der am 25. April im amerikanischen TV ausgestrahlten Episode "Storage Wars: Back to the Locker" erschien ein stilles In-Memoriam-Bild mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund, das an den 67-Jährigen erinnerte. Darunter waren sein Geburts- und sein Sterbedatum zu sehen. Darrell war am 22. April in seinem Haus in Arizona tot aufgefunden worden. Die Polizei von Lake Havasu City bestätigte, dass er an einer offensichtlichen Schusswunde starb, die er sich selbst zugefügt hatte.

Ein Sprecher des Senders A&E äußerte sich nach Bekanntwerden des Todes in einem Statement: "Wir sind tief traurig über den Verlust eines geliebten Mitglieds unserer 'Storage Wars'-Familie, Darrell 'The Gambler' Sheets. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Liebsten in dieser schweren Zeit." Darrells Kollege René Nezhoda wandte sich nach der Nachricht außerdem über Instagram an die Öffentlichkeit und berichtete von schwerem Cybermobbing, dem Darrell zuletzt ausgesetzt gewesen sein soll. "Du weißt nie, mit welchen Dämonen jemand zu kämpfen hat und was du in ihnen auslösen kannst", so René. Er habe gehofft, dass die Behörden den entsprechenden Vorwürfen nachgehen. Die Polizei bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass tatsächlich auch diese Hinweise in die Ermittlungen einbezogen werden.

Darrell war seit der ersten Staffel von "Storage Wars" im Jahr 2010 Teil der Show und absolvierte insgesamt 163 Folgen. In der Serie bieten professionelle Käufer auf ungeöffnete Lagereinheiten, deren Miete nicht mehr bezahlt wurde. Auch sein Sohn Brandon war zeitweise in der Sendung zu sehen. Nach 15 Staffeln zog sich Darrell 2023 aus der Show zurück und eröffnete in Arizona ein Antiquitätengeschäft namens Havasu Show Me Your Junk. René betonte in seinem Instagram-Beitrag, dass er und Darrell trotz ihrer Rivalität auf dem Bildschirm in Wirklichkeit befreundet waren: "Er war ein sehr harter Arbeiter, dem seine Familie mehr bedeutete als irgendjemand anderem, den ich je getroffen habe."

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Imago Bei der Eröffnung von Jarrod Schulz’ und Brandi Passantes "Now and Then Secondhand Store" in Orange, Kalifornien, am 08. Oktober 2011

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Imago Jarrod Schulz, Brandi Passante und Darrell Sheets bei der Eröffnung des Now and Then Secondhand Store in Orange, CA

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Getty Images Darrell und Kimber Sheets von "Storage Wars" bei den A+E Networks Upfronts 2012 im Lincoln Center in New York