Toxikologischer Bericht: Darrell Sheets nahm keine Drogen

Der Autopsiebericht zu "Storage Wars"-Star Darrell Sheets liegt nun vor – und er bringt eine wichtige Erkenntnis: Bei dem Realitystar wurden keinerlei Drogen im Blut nachgewiesen. Wie das Magazin Us Weekly berichtet, wurde Darrell auf eine Reihe von Substanzen getestet, darunter Kokain und Fentanyl. Das Ergebnis fiel negativ aus. Im Obduktionsbericht wird er außerdem als "körperlich gut entwickelter, gut genährter erwachsener Mann" beschrieben.

Neben dem Toxikologiebericht sorgten auch die Reaktionen aus der "Storage Wars"-Familie für Aufsehen. Mehrere Weggefährten meldeten sich mit bewegenden Abschiedsworten zu Wort. Mitstreiter Rene Nezhoda erklärte dabei, dass er gewusst habe, dass Darrell vor seinem Tod Opfer von Cybermobbing gewesen sei. Besonders emotional war der Abschied von Darrells Sohn Brandon, der seinem Vater auf Social Media einen Brief widmete. Darin schrieb er unter anderem: "Ich liebe dich, Papa, und ich werde mein Bestes tun, um in deiner Ehre zu leben und unsere Familie zu respektieren. Lasst uns alle weiter diese Erinnerungen aufbauen und das Erbe von Darrell 'The Gambler' Sheets am Leben erhalten."

Darrell war Mitte April im Alter von 67 Jahren in seinem Haus in Lake Havasu City im US-Bundesstaat Arizona tot aufgefunden worden. Die Behörden bestätigten eine selbst zugefügte Schussverletzung am Kopf. Das Büro des Gerichtsmediziners im Mohave County stufte den Tod offiziell als Suizid ein. Darrell war vor allem durch seine Teilnahme an der Realitysendung "Storage Wars" bekannt geworden, in der er wegen seines Gespürs für wertvolle Fundstücke den Spitznamen "The Gambler" trug.

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Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2013 im Lincoln Center in New York City

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Imago Bei der Eröffnung von Jarrod Schulz’ und Brandi Passantes "Now and Then Secondhand Store" in Orange, Kalifornien, am 08. Oktober 2011

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Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2012 im Lincoln Center, New York City

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