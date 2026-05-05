Gerichtsmedizin bestätigt Darrell Sheets Tod durch Suizid

Der Tod von "Storage Wars"-Star Darrell Sheets ist nun offiziell als Suizid eingestuft worden. Das Büro des Gerichtsmediziners im Mohave County im US-Bundesstaat Arizona hat die Todesursache jetzt amtlich bestätigt, wie TMZ berichtet. Darrell beging demnach Suizid und wurde durch eine selbst zugefügte Schussverletzung aus dem Leben gerissen. Der Realitystar wurde tot in seinem Haus in Lake Havasu City aufgefunden. Er wurde 67 Jahre alt.

Im Zuge der Ermittlungen rückt nun auch das Thema Cybermobbing in den Fokus. Sein "Storage Wars"-Kollege Rene Nezhoda berichtete gegenüber dem Newsportal, dass Darrell vor seinem Tod massivem Cybermobbing ausgesetzt gewesen sei. Die Polizei in Arizona bestätigte dem Magazin, diese Vorwürfe zu prüfen: "Wir sind uns der Anschuldigungen bezüglich Cybermobbing bewusst, und das ist Teil der laufenden Ermittlungen."

Darrell war durch die A&E-Reality-Show "Storage Wars" bekannt geworden, in der er als einer der Hauptdarsteller regelmäßig bei Versteigerungen von Lagerräumen mitbot. Bereits Ende April hatte die Polizei gegenüber E! News mitgeteilt, dass die Beamten gegen zwei Uhr nachts zu seinem Anwesen gerufen worden waren, wo er leblos aufgefunden wurde. Schon damals gingen Ermittler von einem Suizid aus.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2013 im Lincoln Center in New York City

Getty Images Darrell und Kimber Sheets von "Storage Wars" bei den A+E Networks Upfronts 2012 im Lincoln Center in New York

Imago Bei der Eröffnung von Jarrod Schulz’ und Brandi Passantes "Now and Then Secondhand Store" in Orange, Kalifornien, am 08. Oktober 2011