"Storage Wars"-Darrell Sheets hinterließ Abschiedsbrief

Gut zwei Monate nach dem Tod von "Storage Wars"-Star Darrell Sheets (†67) kommen durch neu veröffentlichte Polizeiakten erschreckende Details ans Licht. Laut einem Polizeibericht der Lake Havasu City Police, den TMZ vorliegen hat, hinterließ der Realitystar vor seinem Tod am 22. April einen handschriftlichen Abschiedsbrief. Dieser wurde von Ermittlern in einem schwarzen Korb in einem Badezimmerschrank in der Nähe des Fundorts gefunden. Darin soll Darrell über Mobbing auf Facebook geschrieben haben. Der Brief soll laut Polizei sinngemäß gelautet haben: "Ich konnte das Facebook-Mobbing nicht mehr ertragen, f*** you." Die Handschrift soll zittrig gewirkt haben.

Der Bericht beleuchtet auch Darrells letzte Nacht sowie die Tage kurz vor seinem Tod. Seine Freundin schilderte den Ermittlern, er habe in der Nacht nicht schlafen können, sei aufgestanden und habe schließlich in der Tür zu seinem Büro gestanden und ihr gesagt, sie solle ins Bett zurückgehen. Kurz darauf habe sie einen Schuss gehört. Zudem berichtete sie von einem heftigen Streit zwischen Darrell und seinem Sohn Brandon, der ihn kurz zuvor wegen "familiärer Spannungen" besucht hatte. Die Lage soll sich weiter zugespitzt haben, als Darrells Schwiegertochter ihm per SMS vorwarf, seine Freundin stehle Geld von ihm. Das habe ihn sichtlich aufgewühlt. In einem weiteren Interview gab die Freundin an, die Auseinandersetzung mit Brandon sei so eskaliert, dass sie das Haus verließ, weil dieser auf Darrell einschrie. Darrell habe ihr danach gesagt, er sei nach dem Besuch "so verdammt traurig" gewesen und habe das Gefühl gehabt, seinen Sohn enttäuscht zu haben. Hinzu kamen laut Bericht monatelange schwere Schlafstörungen und enormer Stress. Der Gerichtsmediziner des Mohave County bestätigte im Mai offiziell, dass Darrells Tod als Suizid eingestuft wurde.

Darrell war in der Realityshow "Storage Wars" auf dem Sender A&E zu sehen, in der er gemeinsam mit seinem Sohn Brandon von 2010 bis 2017 auftrat. Sein Kollege Rene Nezhoda hatte bereits berichtet, dass Darrell vor seinem Tod massivem Online-Mobbing ausgesetzt gewesen sein soll. Auch seine Castmates Laura und Dan Dotson hatten sich zu Wort gemeldet. "Seine Familie sagte uns, dass das seit drei Jahren passiert", erklärte Laura gegenüber dem Magazin Us Weekly. Brandon meldete sich nach dem Tod seines Vaters mit einem emotionalen Statement auf Instagram zu Wort: "Mein Herz ist so gebrochen... Ich liebe dich, Papa, und ich werde mein Bestes tun, in deiner Ehre zu leben und unsere Familie zu respektieren." Auch Darrells Ex-Frau Kimber Wuerfel, von der er sich 2016 scheiden ließ, erinnerte sich auf Instagram an ihn: "Darrell hat uns so viele Momente des Lachens, der Verbundenheit und des Lebens geschenkt."

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Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2013 im Lincoln Center in New York City

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Getty Images Darrell Sheets, Kimber Sheets und Brandon Sheets bei den A+E Networks Upfronts 2013 in New York City

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