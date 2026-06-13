Sein Manager warnte Fatboy Slim vor Romanze mit Zoe Ball

Fatboy Slim (62), der mit bürgerlichem Namen Norman Cook heißt, spricht überraschend offen über die Anfänge seiner Liebe zu Zoe Ball – und darüber, dass ihm damals sogar von der Beziehung abgeraten wurde. In Davina McCalls Podcast "Begin Again" erinnert sich der Musiker daran, wie sein Manager ihn vor den Herausforderungen einer Romanze mit der beliebten Radiomoderatorin warnte. Als die beiden Ende der 90er-Jahre als Paar an die Öffentlichkeit gingen, bewegten sie sich in einer Welt voller Partys, Clubnächte und Blitzlichtgewitter. 1999 heirateten sie und zählten schon bald zu den schillerndsten Promipaaren Großbritanniens.

Im Podcast erzählt Norman, dass sein Manager ihn damals eindringlich darauf hingewiesen habe, wie sehr sich sein Alltag verändern würde, wenn er mit Zoe offiziell zusammen sei. "Du weißt schon, dass dein Leben nie wieder so sein wird wie vorher", habe der Vertraute ihm erklärt. Bis dahin sei er zwar ein gefragter Musiker gewesen, aber nicht Zielscheibe der Boulevardpresse. Gemeinsam mit Zoe sei das schlagartig anders geworden. Der DJ erinnert sich, wie sie in Clubs bis tief in die Nacht feierten, während Zoe morgens ihre Radiosendung moderieren musste. Beide jonglierten wilde Partynächte mit extrem vollen Terminkalendern und erfolgreichen Karrieren. Rückblickend beschreibt Norman diese Zeit als "absolutes Chaos", betont aber auch, dass sie diese Phase gemeinsam durchstanden und er viel von Zoe gelernt habe.

Wie schmerzhaft die Trennung war, hatte Zoe bereits zuvor öffentlich thematisiert. In einem Podcast beschrieb sie die Zeit als "überwältigend auf allen Ebenen". Mittlerweile scheint das Ex-Paar jedoch seinen Frieden gefunden zu haben. Norman betonte, dass er und Zoe heute "wirklich gute Freunde" seien. Die beiden wohnen nach wie vor nahe beieinander in Brighton in England und haben gemeinsam zwei Kinder: Sohn Woody und Tochter Nelly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fatboy Slim im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Ball und Norman Cook alias Fatboy Slim

Anzeige Anzeige

Getty Images Fatboy Slim, Musiker, 2023