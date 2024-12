Fatboy Slims Kind ist nach Weihnachtsbaum-Unfall in Klinik

Es hätte ein besinnlicher Start in die Feiertage werden sollen, doch für Norman Cook, geboren Quentin Leo Cook, alias Fatboy Slim, und seine Familie endete das Aufstellen des Weihnachtsbaums mit einem Krankenhausbesuch. Die Tochter des DJs, Nell, erlitt einen schmerzhaften Unfall, als der Baum beim Dekorieren auf ihren Fuß fiel. Ihre Mutter, Radiomoderatorin Zoe Ball, schilderte den Vorfall am Montag in ihrer Radioshow: "Es sollte ihr letzter Schultag vor den Ferien sein, aber stattdessen musste sie ins Krankenhaus, weil ihr Vater versehentlich einen Weihnachtsbaum auf ihren Fuß fallen ließ." Ein schmerzhafter letzter Schultag, der sogar ein Röntgenbild nötig machte.

Zoe und Norman, die 1999 heirateten und 2016 ihre Scheidung bekannt gaben, pflegen trotz ihrer Trennung ein enges Verhältnis – und das wohl nicht nur für ihre Kinder Nell (14) und Woody (23). Zuletzt kursierten Gerüchte, die beiden hätten in den vergangenen Monaten wieder mehr Zeit miteinander verbracht, nachdem Zoe ihr Anwesen in Sussex verkauft und sich in Brighton niedergelassen hatte – ganz in der Nähe ihres Ex-Mannes. "Sie scheinen immer zusammen zu sein", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail.

Zumindest beruflich schlägt Zoe bald neue Wege ein: Nach sechs erfolgreichen Jahren in der BBC-Morgenshow "The Zoe Ball Breakfast Show" kündigte sie ihren Abschied an. "Es ist Zeit, mich von den sehr frühen Morgenstunden zu verabschieden und mich auf die Familie zu konzentrieren", erklärte die 53-Jährige vor wenigen Wochen. Ihre letzte Sendung soll am 20. Dezember ausgestrahlt werden. Ganz verabschieden müssen sich ihre Fans von ihr jedoch nicht – Zoe bleibt Teil des Senders und deutet spannende Projekte für das kommende Jahr an. Gerüchte über ihre Rückkehr ins Fernsehen machen bereits die Runde: Der britische Fernsehsender ITV und der Streamingriese Netflix sollen großes Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert haben.

Getty Images Zoe Ball und Norman Cook alias Fatboy Slim

Getty Images Moderatorin Zoe Ball

