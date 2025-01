DJ Fatboy Slim wird kein weiteres Album veröffentlichen

Der britische Superstar-DJ Fatboy Slim (61), mit bürgerlichem Namen Norman Cook, hat jetzt bekannt gegeben, dass er keine neue Musik mehr veröffentlichen wird. Bei einer Fragerunde auf einem Event in Somerset erklärte er, dass ihm die Leidenschaft verloren gegangen sei. Sein letztes Album "Palookaville" erschien vor 20 Jahren – seitdem konzentriert er sich ausschließlich auf Live-Auftritte. "Ich kann Musik nur machen, wenn ich morgens aufwache und davon getrieben bin", sagte Norman laut The Sun. Mittlerweile empfinde er diese Leidenschaft nur noch für das Auflegen und die dazugehörigen Veranstaltungen.

Norman fügte hinzu, dass er sich jahrelang Vorwürfe gemacht habe, dieser Leidenschaft nicht mehr nachzugehen. Dann gewann er die Erkenntnis, dass die Menschen sein DJing ebenso lieben und dass er selbst viel mehr Freude daran verspürt. Dennoch hofft er, eines Tages die Liebe zum Produzieren wiederzufinden. Gleichzeitig tritt sein Sohn Woody Cook in seine Fußstapfen als DJ, nachdem er zunächst zögerlich war, im Schatten eines so bekannten Vaters zu stehen. Wie Norman erklärte, habe sich Woody ernsthaft mit Clubmusik beschäftigt, während er mit ihm zusammenlebte, und erst nach seinem Umzug nach Bristol den Schritt gewagt, selbst aufzulegen.

Im Privaten durchlebte die Familie Cook ein bewegtes Jahr. Woody teilte kürzlich mit, dass seine Großmutter Ros am Weihnachtstag verstorben sei, nur wenige Monate nachdem seine Großmutter mütterlicherseits gestorben war. In einem emotionalen Instagram-Beitrag schrieb Woody: "Der Verlust zweier Großeltern in diesem Jahr hat mich wirklich wachsen lassen und dazu geführt, dass ich mich viel mehr auf die Familie konzentriere." Trotz der schweren Zeiten sprüht er im beruflichen Bereich vor Energie und scheint fest entschlossen zu sein, sich mit harter Arbeit und eigenem Stil einen Namen in der Musikszene zu machen – ganz unabhängig vom Vermächtnis seines berühmten Vaters.

Getty Images Fatboy Slim, Musiker, 2023

Instagram / woody_cook Die Kinder von Fatboy Slim, Woody und Nell Cook, mit ihrer Großmutter Ros, Dezember 2024

