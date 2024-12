Fatboy Slim trauert um verstorbene Mutter am Weihnachtstag

Für die Familie von Fatboy Slim (61) wurde das Weihnachtsfest dieses Jahr von einem großen Verlust überschattet: Die Mutter des DJs ist am Weihnachtstag verstorben. Norman Cook, wie Fatboy Slim mit bürgerlichem Namen heißt, hat sich bisher nicht dazu geäußert – es war sein Sohn, der die tragischen Nachrichten auf seinem Instagram-Account verkündete. "Meine Oma Ros ist am Weihnachtstag gestorben. Sie war eine erstaunliche Frau und war bereit, ihr nächstes Leben zu beginnen", erklärte er. Außerdem schwärmte er: "Diese Art von Optimismus und Mentalität inspiriert mich wirklich."

Im Frühling dieses Jahres ist außerdem Woodys Oma mütterlicherseits an einer Krebserkrankung verstorben. Jetzt beide seiner Großmütter verloren zu haben, trifft den Sohn des Musikers zutiefst. Dennoch zeigte er sich positiv. "Das Leben geht immer weiter. Der Vorsatz für das neue Jahr ist es, jede Sekunde zählen zu lassen. Gute Reise, Ros, und danke für alles", schrieb Woody. In den Kommentaren lassen sich viele Beileidsbekundungen finden. "Wir schicken dir viel Liebe und Durchhaltevermögen!" oder auch "Mach weiter so und gib nicht auf, es wird wieder glücklichere Tage geben!", wünschen die Follower.

Schon einige Tage vor Weihnachten sorgte die Familie von Fatboy Slim für Aufmerksamkeit. Seine Tochter Nell musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie erlitt einen schweren Unfall beim Weihnachtsbaumaufstellen – die Tanne fiel nämlich auf ihren Fuß. Die Ex-Frau des DJs und die Mutter seiner Kinder, Zoe Ball, schilderte in ihrer Radioshow: "Es sollte ihr letzter Schultag vor den Ferien sein, aber stattdessen musste sie ins Krankenhaus, weil ihr Vater versehentlich einen Weihnachtsbaum auf ihren Fuß fallen ließ."

Instagram / woody_cook Die Kinder von Fatboy Slim, Woody und Nell Cook, mit ihrer Großmutter Ros, Dezember 2024

Getty Images Zoe Ball und Norman Cook alias Fatboy Slim

