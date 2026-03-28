Zoe Ball offenbart Details zur Trennung von Fatboy Slim

Zoe Ball hat in ihrem Podcast "Digitpod", den sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Jo Whiley moderiert, ungewöhnlich offen über die Scheidung von DJ Norman Cook (62) gesprochen, der unter dem Künstlernamen Fatboy Slim bekannt ist. Die Radio-DJane, die im vergangenen Dezember ihre Samstagnachmittag-Show bei Radio 2 aufgab, ließ sich 2016 nach 17 Ehejahren von Norman scheiden. In der Podcast-Episode erinnerte sich Zoe nun an die emotionale Belastung dieser Zeit und bezeichnete die Phase als "überwältigend auf allen Ebenen". Die Moderatorin reagierte dabei auf eine Frage einer Hörerin und gab zu, dass besonders die Vorstellung, das Gespräch mit dem Partner zu führen und die Entscheidung auszusprechen, beängstigend gewesen sei.

Die 54-Jährige beschrieb im Gespräch, wie sehr sie damals unter der Situation gelitten habe. "Man versucht alles und denkt dann einfach, das funktioniert nicht", erklärte sie. Zoe sorgte sich vor allem um ihre beiden Kinder Woody, heute 25 Jahre alt und ebenfalls als DJ tätig, sowie um Tochter Nelly, 16. "Man macht sich Sorgen um die Kinder, man macht sich Sorgen um den Partner, man macht sich Sorgen um sich selbst und wie das alles funktionieren soll", sagte sie. Gleichzeitig versicherte die Moderatorin der Hörerin, dass man die schwere Zeit überstehen werde: "Am Ende wird es allen besser gehen."

Trotz der Trennung gelten Zoe und Norman als Beispiel für eine freundschaftliche Scheidung. Die beiden leben in der Nähe voneinander in Lewes, Sussex, und werden regelmäßig gemeinsam beim Kaffeetrinken oder bei Familienausflügen mit ihren Kindern gesichtet. Damals hatten sie erklärt, dass sie sich auseinandergelebt hätten, weil Zoe noch "ausgehen und Spaß haben" wollte, während Norman ein ruhigeres Leben zu Hause bevorzugte. Mittlerweile hat die Radiofrau ihr privates Glück mit Mathieu Weekes gefunden, einem preisgekrönten TV-Produktionsdesigner, mit dem sie seit 2024 zusammen ist. Im Podcast verriet sie kürzlich, dass die beiden inzwischen zusammengezogen seien und sie ihn scherzhaft "The Lodger" nenne.

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Getty Images Zoe Ball und Norman Cook alias Fatboy Slim

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Instagram / woody_cook Die Kinder von Fatboy Slim, Woody und Nell Cook, mit ihrer Großmutter Ros, Dezember 2024

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Getty Images Moderatorin Zoe Ball

Zoe und Norman gelten als Musterbeispiel für eine freundschaftliche Trennung – wie wirkt das auf euch? Vorbildlich! So stellt man sich Co-Parenting vor. Eher PR-Frieden – hinter den Kulissen ist’s bestimmt komplexer. Ergebnis anzeigen