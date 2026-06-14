Taylor Swifts Hochzeitsgäste müssen Vertrag unterschreiben

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) planen scheinbar die Hochzeit des Jahres – und die Sängerin lässt dabei nichts dem Zufall überlassen. Wie TMZ berichtet, müssen alle geladenen Gäste eine wasserdichte Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, bevor sie überhaupt Details zur Feier erhalten. Dennoch sind erste Informationen durchgesickert: Die Hochzeit soll demnach am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City stattfinden. Bis zu 1.100 bis 1.200 Gäste sollen eingeladen sein. Taylor soll die Gäste sogar persönlich angerufen haben, um sie einzuladen.

Wer seine Teilnahme bestätigt, bekommt anschließend einen Link zugeschickt, über den die sogenannte NDA digital unterzeichnet werden kann. Der Vertrag untersagt es den Gästen, Details zur Hochzeit weiterzugeben – mit Konsequenzen bei Verstößen. Zu den Gästen, die bereits unterschrieben haben sollen, gehören angeblich Sänger Benson Boone (23) und Model Karlie Kloss (33). Für Schauspieler Miles Teller (39) und seine Ehefrau Keleigh ist die Teilnahme hingegen noch unsicher. Neben berühmten Gästen sind auch diverse Privatpersonen aus dem persönlichen Umfeld des Brautpaares eingeladen.

Ob der Madison Square Garden tatsächlich der Austragungsort wird, ist derweil noch nicht offiziell bestätigt. Manche Insider bezeichnen die MSG-Geschichte sogar als "Ablenkungsmanöver", um den echten Veranstaltungsort zu verschleiern. Taylor und Travis hatten ihre Verlobung im September vergangenen Jahres mit einem gemeinsamen Instagram-Post öffentlich gemacht. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben die beiden damals. Die Verlobung folgte, nachdem das Paar seine Beziehung Ende 2023 öffentlich gemacht hatte.

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026