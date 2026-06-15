Das Urteil steht: Marius Borg Høiby muss vier Jahre in Haft

Das Amtsgericht Oslo hat am Montag das Urteil gegen Marius Borg Høiby (29) gesprochen. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. "Das Urteil ist einstimmig", erklärte Bezirksrichter Jon Sverdrup Efjestad bei der Verkündung, die laut Bunte pünktlich um 08:30 Uhr begann. Marius war dabei nicht persönlich im Gerichtssaal anwesend – er war aus gesundheitlichen Gründen per Videolink zugeschaltet. Der Schuldspruch fiel nach einem Verfahren, das Norwegen monatelang in Atem gehalten hat und als eines der meistbeachteten Strafverfahren der jüngeren norwegischen Geschichte gilt.

Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich bereits früh morgens Journalisten aus ganz Europa versammelt. Marius war insgesamt in 40 Punkten angeklagt worden, darunter vier Fälle von Vergewaltigung, Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Drogendelikte und Morddrohungen. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten gefordert, die Verteidigung hingegen plädierte bei den schwerwiegenden Vorwürfen auf Freispruch und hielt rund eineinhalb Jahre Haft für angemessen. Das Gericht verurteilte ihn nun unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen, für zwei weitere wurde er freigesprochen. Einige der weniger gravierenden Delikte hatte er bereits im Laufe des Verfahrens eingeräumt – darunter, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber einer damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein. Seit Wochen saß er bereits in Untersuchungshaft.

Der sieben Wochen lange Prozess hatte im Februar begonnen und umfasste 27 Verhandlungstage, an denen zahlreiche Zeugen gehört wurden. Zeitweise wirkte Marius während der Verhandlungen distanziert und beschäftigte sich mit Zeichnungen. Unterstützung erhielt er an einzelnen Tagen von seinem Vater Morten Borg, der als Zuschauer im Saal anwesend war. Der Fall belastet auch seine Mutter Mette-Marit schwer. Die Kronprinzessin, die seit 2018 an einer unheilbaren Lungenfibrose erkrankt ist und laut dem norwegischen Königshaus inzwischen auf der Warteliste für eine Spenderlunge steht, sieht sich derzeit mit mehreren Krisen gleichzeitig konfrontiert.

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Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

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Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016