Marius Borg Høiby darf Hausarrest mit Fußfessel antreten

Marius Borg Høiby (29) darf seine Untersuchungshaft vorerst auf dem Familiensitz Skaugum verbringen. Das Osloer Amtsgericht entschied, dass der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) für die nächsten vier Wochen auf dem Familienanwesen unter elektronischer Überwachung bleiben darf – statt weiterhin im Hochsicherheitsgefängnis Ila in Bærum. Ganz aufatmen kann Marius aber nicht: Die Staatsanwaltschaft hat umgehend Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingelegt – damit bleibt Marius vorerst weiter in gewöhnlicher U-Haft.

Marius' Verteidiger Petar Sekulic zeigte sich nach der Entscheidung erleichtert: "Er ist damit verhältnismäßig zufrieden. Er bat zwar in erster Linie um Freilassung, ist mit dem Ergebnis aber gut zufrieden", sagte er gegenüber Dagbladet. Zuvor betonte er, dass Marius dringend bei seiner Mutter sein wolle, die kürzlich eine Lungentransplantation überstanden hatte. "Er hat nach wie vor das Bedürfnis, im Alltag für seine Familie und insbesondere für seine Mutter da zu sein", erklärte der Anwalt.

Am 15. Juni war Marius vom Osloer Amtsgericht zu vier Jahren Haft verurteilt worden – unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen und schwerer Gewalt gegen seine Ex-Freundin, die sogenannte Frogner-Frau, sowie wegen Misshandlung in einer engen Beziehung gegenüber Realitystar Nora Haukland. Marius bestreitet die Vorwürfe der Vergewaltigung und Misshandlung weiterhin und hat Berufung gegen das Urteil eingelegt, das damit noch nicht rechtskräftig ist.

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Imago Marius Borg Høiby beim Jubiläum in Trondheim

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016

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Imago Nora Haukland verlässt das Bezirksgericht in Oslo im laufenden Verfahren gegen Marius Borg Hoiby