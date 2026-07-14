Porsche-Alarm in Skaugum: Marius' Vater Morten taucht auf

Aufregung rund um die Residenz von Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) in Skaugum: Am Dienstagvormittag wurde ein auf Morten Borg zugelassener Porsche auf dem Gelände des kronprinzlichen Anwesens in Asker gesichtet. Das Auto fuhr dort gegen 10.40 Uhr vor, wie Bilder zeigen. Morten ist der Vater von Marius Borg Høiby (29), dem Sohn Mette-Marits aus einer früheren Beziehung, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt. Dagbladet, das den Besuch beobachtete, versuchte Morten zu erreichen – bisher ohne Erfolg.

Der Besuch fand zu einem besonders aufgeladenen Moment statt: Bereits am Montag hatte das Osloer Bezirksgericht entschieden, dass Marius vier weitere Wochen in Untersuchungshaft bleiben soll – allerdings mit Fußfessel auf Skaugum. Die Staatsanwaltschaft legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, um eine sofortige Freilassung zu verhindern. Bis Mittag wurde ein Gerichtsentscheid über die Beschwerde erwartet. Zudem wurde am Dienstag bekannt, dass Mette-Marit das Rikshospitalet in Oslo verlassen hat und zurück in Skaugum ist – nach ihrer Lungentransplantation Mitte Juni.

Morten und Mette-Marit lernten sich in den 1990er-Jahren kennen und bekamen Marius 1997 nach einer kurzen Romanze. In den vergangenen Jahren machte Morten eher Negativschlagzeilen in der Öffentlichkeit. Er war 2000 wegen Besitzes von Kokain verurteilt worden. 2004 heiratete er Celine Maktabi, mit der Marius zwei Stiefbrüder bekam. Celine beschrieb Marius damals gegenüber Dagbladet als ihr eigenes Kind und sprach von "drei Söhnen". Die Ehe zwischen Morten und Celine wurde 2019 geschieden. Marius wuchs sowohl bei seinem Vater als auch auf Skaugum bei der Kronprinzenfamilie auf.

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Imago Mette-Marit begleitet Marius am ersten Schultag in Asker, Vater Morten Borg ist dabei, August 2003

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Imago Marius Borg Høiby beim Jubiläum in Trondheim

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026