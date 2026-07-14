Keine Berufung eingelegt: Marius darf endlich zu Mette-Marit

Die norwegische Staatsanwaltschaft hat entschieden, keine Berufung gegen die Entscheidung des Osloer Amtsgerichts einzulegen, dass Marius Borg Høiby (29) seinen Hausarrest auf dem Familienanwesen Skaugum verbringen darf. Damit kann der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) noch heute mit einer Fußfessel aus der regulären Untersuchungshaft in den elektronisch überwachten Hausarrest wechseln. Die Frist für eine mögliche Berufung der Staatsanwaltschaft lief am heutigen 14. Juli um 12 Uhr ab.

Zeitgleich wurde bekannt, dass Kronprinzessin Mette-Marit nach ihrer Lungentransplantation aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Der Palast bestätigte gegenüber VG, dass Marius in einer ihm zur Verfügung stehenden Unterkunft in der Semsveien wohnen werde und das Kronprinzenpaar ihm in dieser Phase beistehen wolle. Vor Gericht hatte Marius laut dem Sender TV 2 erklärt, wie schmerzhaft es für ihn sei, seine Familie in dieser schwierigen Situation nicht unterstützen zu können. Sein Verteidiger Petar Sekulic erklärte gegenüber der Presse, dies sei "ein Alternativ, mit dem er vorerst leben kann."

Marius befindet sich seit Anfang Februar in Untersuchungshaft – ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft zunächst Beschwerde mit aufschiebender Wirkung gegen den Hausarrest eingelegt, was eine sofortige Verlegung nach Skaugum zunächst verhindert hatte. Am 15. Juni war Marius vom Osloer Amtsgericht zu vier Jahren Haft für insgesamt 34 Straftaten verurteilt worden, darunter zwei Vergewaltigungen sowie Misshandlung in engen Beziehungen. Da sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil Berufung eingelegt haben, ist es bislang nicht rechtskräftig. Einem möglichen Verfahren vor dem Berufungsgericht dürfte laut norwegischen Medien erst 2027 begonnen werden.

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Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026

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Imago Marius Borg Høiby und Kronprinz Haakon beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016