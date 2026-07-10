Trotz Berufung: Marius Borg Høiby droht längere U-Haft

Die norwegische Staatsanwaltschaft hat beantragt, Marius Borg Høiby (29) weitere vier Wochen in Untersuchungshaft zu behalten. Das teilte die Osloer Polizei am Donnerstag laut Dagbladet in einer Pressemitteilung mit. Der 29-jährige Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) war Mitte Juni vom Osloer Amtsgericht zu vier Jahren Haft verurteilt worden – unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen und Gewalt in einer Beziehung gegen seine Ex-Freundin, Realitystar Nora Haukland. Marius hat Berufung gegen Teile des Urteils eingelegt und bestreitet weiterhin die Vorwürfe der Vergewaltigung und Misshandlung.

Laut Staatsanwaltschaft ist die Gefahr, dass er erneut straffällig wird, derzeit nicht ausreichend gering, um eine Freilassung zu verantworten. Sein Verteidiger Petar Sekulic zeigte sich von dem Antrag wenig überzeugt: "Es ist sehr schwer zu verstehen, warum sie eine weitere Inhaftierung beantragen", sagte er laut dem Dagbladet. Am Montag wird das Osloer Amtsgericht über die Fortführung der Untersuchungshaft entscheiden. Auch die Anwältin der Frau, gegen die sich die Übergriffe richteten, hatte sich in einem früheren Anhörungstermin geäußert: Sie schilderte, dass ihre Mandantin befürchte, dem Kontakt durch Marius nicht widerstehen zu können – und dass die vergangenen Monate in Haft für sie eine erhebliche Erleichterung gewesen seien.

Noch vor wenigen Tagen sah es so aus, als könnte Marius bereits Mitte Juli freikommen: Die Untersuchungshaft lief ursprünglich am 13. Juli aus, und das Gericht hatte signalisiert, dass eine Inhaftierung bis zu einem möglichen Berufungsverfahren wohl nicht nötig sei. Nun aber könnte er deutlich länger hinter Gittern bleiben. Marius sitzt seit Februar im Hochsicherheitsgefängnis Ila nördlich von Oslo. Er ist kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses, da er als Sohn von Mette-Marit aus einer Beziehung vor ihrer Ehe mit Kronprinz Haakon (52) stammt.

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Norwegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby im Februar 2018

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei der Gartenparty zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim 2016