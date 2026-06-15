Nach Haftentlassung: Lee setzt bei Katie Price ein Zeichen

Kaum ist Lee Andrews wieder auf freiem Fuß, macht er seiner Frau Katie Price (48) eine unmissverständliche digitale Geste: Der 43-Jährige likte kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Dubai gleich mehrere aktuelle Beiträge auf Katies Instagram-Seite – darunter ein besonders gewagtes Foto. Darauf posiert die 48-Jährige in ihrem Pool, bekleidet nur mit einem winzigen violetten Bikinihöschen. Zu sehen sind dabei auch ihre zahlreichen Tattoos sowie die großflächigen Engelsflügel auf ihrem Rücken. Katie kommentierte das Bild lediglich mit einem Lippenstift-Kuss-Emoji.

Neben dem Poolfoto drückte Lee auch bei zwei weiteren Beiträgen auf "Gefällt mir": einem Schnappschuss, auf dem Katie ein langes Maxikleid trägt, sowie einem Geburtstagsgruß für ihren Sohn Harvey, der vergangene Woche 24 Jahre alt wurde. Laut einem Freund der Britin gegenüber The Sun habe Lee seine Frau direkt nach der Freilassung per FaceTime kontaktiert. Katie soll sich zwar über den Anruf gefreut haben, ihm aber auch jede Menge Fragen gestellt haben – denn sie hatte sich geweigert, auch nur einen Penny seiner Kaution in Höhe von 140.000 Pfund (162.149 Euro) zu bezahlen. Zuvor soll Lee sogar darum gebeten haben, dass eine Spendensammlung für seine Freilassung eingerichtet werde.

Katie und Lee hatten Anfang dieses Jahres geheiratet – eine Beziehung, die von Beginn an für Schlagzeilen sorgte. Gleich mehrere Ex-Partnerinnen von Lee meldeten sich öffentlich zu Wort und warnten Katie eindringlich vor ihm. Auch sein früherer Reiseaufenthalt in Dubai war bereits überschattet: Die Emirate hatten ihm aufgrund einer Klage seiner Ex-Freundin Dina Taji ein Einreiseverbot erteilt, nachdem er angeblich ohne ihr Wissen eine Hypothek in ihrem Namen aufgenommen hatte. Dina traf sich während Katies Aufenthalt in Dubai persönlich mit ihr, um sie zu warnen. Danach sagte Katie gegenüber The Sun: "Mir sind die Augen geöffnet worden. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken."

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, Juni 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026