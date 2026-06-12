Nach Gefängnisdrama: Katie Prices Mann Lee ist wieder frei

Wochenlanges Bangen um Lee Andrews – jetzt soll der Ehemann von Realitystar Katie Price (48) endlich wieder in Freiheit sein. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, habe der Unternehmer das Gefängnis in Dubai verlassen, in dem er seit Mai festgesessen haben soll. Zuvor war Lee plötzlich verschwunden, Katie schlug Alarm und sprach zunächst sogar von einer angeblichen Entführung. Später erklärte sie, ihr Mann habe sich aus dem Knast gemeldet, in dem er wegen Spionageverdachts und Betrugsvorwürfen inhaftiert worden sein soll. Nun zitiert die Sun einen Freund mit den knappen Worten: "Lee ist raus." Von Katie selbst gibt es zu dem angeblichen Wendepunkt bislang keinen Kommentar.

Die vergangenen Wochen glichen für Katie einem wahren Gefühlschaos. Nachdem sie erfahren hatte, dass Lee im berüchtigten Al-Awir-Gefängnis sitzen soll, reiste sie nach Dubai, um ihm beizustehen. In Interviews mit der Sun und im Podcast mit ihrer Schwester Sophie schilderte die TV-Bekanntheit, dass zunächst eine vergleichsweise geringe Summe für Lees Freilassung im Raum gestanden habe. Am Gericht sei sie dann jedoch mit einer angeblichen Forderung von rund 140.000 Pfund (rund 162.000 Euro) konfrontiert worden, weil gegen Lee noch ein weiterer, immobilienbezogener Fall anhängig sein soll. Katie machte daraufhin deutlich, dass sie diese Summe nicht zahlen werde. Lee soll sie sogar gebeten haben, ein öffentliches Spendenkonto einzurichten – doch am Telefon habe die Britin ihm klargemacht, dass sie nicht an eine solche Unterstützung glaubt.

In der turbulenten Zeit meldeten sich auch Katies Angehörige zu Wort. Wie die Daily Mail berichtet, sollen ihre Liebsten sich Sorgen um die fünffache Mutter gemacht haben, weil sie viel Zeit fernab ihrer Kinder verbracht habe. Vor allem Schwester Sophie fand deutliche Worte für Lee und machte klar, dass sie kein Fan des Mannes an Katies Seite ist. Katie selbst betonte in den vergangenen Jahren immer wieder, dass sie in Beziehungen häufig diejenige gewesen sei, die finanziell den Großteil getragen habe. "Ich werde keinem Mann mehr Geld geben", stellte sie klar. Trotz öffentlicher Kritik betonte sie zuletzt, sie treffe ihre Entscheidungen selbst und lasse sich nicht von negativen Kommentaren im Netz verunsichern. Wie es für sie und Lee nach dem angeblichen Gefängnisdrama nun weitergeht, ist bisher nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

Anzeige