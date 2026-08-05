Nach Kritik: Ariana Grande findet Halt bei Ex Ricky

Ariana Grande (33) soll wieder in festen Händen sein – und zwar bei einem bekannten Gesicht. Laut Berichten von TMZ ist die Sängerin seit 2025 wieder in Kontakt mit Tänzer Ricky Alvarez (35). Die beiden hatten bereits früher eine Beziehung miteinander geführt und haben nun nach Jahren wieder zueinandergefunden. Besonders auffällig: Ricky soll seiner Freundin derzeit an verschiedenen Stationen ihrer laufenden Welttournee die Daumen drücken und sie vor Ort unterstützen.

Arianas enges Umfeld äußert sich gegenüber TMZ positiv über die Beziehung. Quellen aus ihrem Umkreis beschreiben Ricky als einen guten Typen, der für sie da sei. Dass er ihr Halt gibt, sei in der aktuellen Situation besonders wichtig – denn die Sängerin steht derzeit stark im öffentlichen Fokus. Ihr Körper und ihre Gesundheit werden intensiv diskutiert. Insider betonen zudem, dass Ricky auch schon während ihrer ersten Beziehung an ihrer Seite war, als sie ähnlichen öffentlichen Druck erlebte – er sei also kein Unbekannter, was diese Art von Situation angeht.

Ariana ist derzeit noch auf Tour, hat über ihr Management aber bereits angekündigt, nach dem letzten Konzert – geplant für den 1. September in London – eine Auszeit von öffentlichen Verpflichtungen einlegen zu wollen. Die Sorge um ihre Gesundheit war zuletzt durch ihr Musikvideo zu ihrem Song "Petal" neu entfacht worden.

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globe Awards 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Instagram / rickyrozay Tänzer Ricky Alvarez, Oktober 2025

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Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin