Frankie Grande überrascht seine Fans mit heißem Spiegelfoto

Frankie Grande (43) sorgt aktuell für mächtig Gesprächsstoff im Netz: Der Social-Media-Star teilte auf Instagram eine Reihe heißer Schnappschüsse aus dem Juli. In dem neuen Posting vom Montag präsentiert sich Frankie mehrfach oberkörperfrei, doch vor allem ein Bild seiner Bilderreihe zieht alle Blicke auf sich: Darauf steht der Big Brother-Star splitterfasernackt vor einem Spiegel, einzig ein vor den Schritt gehaltenes Handtuch verdeckt das Nötigste. "July was hot", schreibt er dazu und entfacht damit einen regelrechten Kommentarsturm.

Die Fans des Realitystars rasten in der Kommentarspalte regelrecht aus. Viele Follower hatten beim Durchklicken der Galerie offenbar nicht mit dem freizügigen Spiegel-Schnappschuss gerechnet. "Oh mein Gott, ich war nicht bereit für Bild 9. Mein Herz ist kurz stehen geblieben", staunt ein User, ein anderer jubelt: "Bild 9! Ich habe dir gesagt, du sollst dich mehr anstrengen, und du hast geliefert!" Die heiße Bilderstrecke erschien nur einen Tag, nachdem Arianas (33) Sprecherin gegenüber People erklärt hatte, dass die Sängerin nach dem Ende ihrer "Eternal Sunshine Tour" am 1. September eine Pause einlegen wird. Hintergrund sind anhaltende öffentliche Debatten über ihre Figur und ihren Gesundheitszustand, die seit dem Erscheinen ihres achten Studioalbums "Petal" und dem dazugehörigen Musikvideo erneut aufgeflammt sind. Ariana selbst hat sich bislang nicht zu dem Thema geäußert.

Während Frankie die Neuigkeiten rund um seine Schwester bisher ebenfalls nicht öffentlich kommentiert hat, meldete sich ihre Mutter Joan Grande mit einem herzlichen Kommentar zu Wort. Unter einem Instagram-Post, in dem Ariana Hinter-den-Kulissen-Momente aus den Dreharbeiten zum "Petal"-Musikvideo teilte, schrieb Joan: "Du bist großartig... und dieses Video ist unglaublich!! Ich liebe es und ich liebe dich noch mehr!!!" Bruder Frankie gilt seit Jahren als enger Unterstützer der Popsängerin, taucht immer wieder an ihrer Seite auf Konzerten und roten Teppichen auf und hält seine Community über gemeinsame Momente mit der Familie Grande auf dem Laufenden – nun eben mit einem besonders freizügigen Update.

Anzeige Anzeige

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Imago Frankie Grande bei den 79. Tony Awards in New York City, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / frankiejgrande Ariana und ihr Bruder Frankie Grande im April 2026