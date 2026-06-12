Ethan-Trennung: Ariana Grande ließ selbst Freunde im Dunkeln

Dass Ariana Grande (32) und Ethan Slater (34) getrennt sind, ist seit einigen Tagen bekannt. Neu ist jetzt aber, wie überraschend die Nachricht selbst für das engste Umfeld der Sängerin war: Laut einem Bericht des Magazins Mirror wurden sowohl Freunde als auch ihr Team von den Berichten über das Liebes-Aus regelrecht kalt erwischt. Die Trennung des Paares, das sich bei den Dreharbeiten zu Wicked kennen- und lieben gelernt hatte, soll dabei laut dem Magazin People einvernehmlich verlaufen sein. Demnach sollen Ariana und Ethan nach rund drei Jahren Beziehung im Guten auseinandergegangen und befreundet geblieben sein.

Gegenüber The Sun erklärte eine Quelle aus Arianas Umfeld, dass die Sängerin in solchen Dingen grundsätzlich sehr verschwiegen sei: "Bei Ariana läuft alles nach dem Prinzip: Man weiß nur, was man wissen muss. Sie versteht das Interesse an ihrem Leben und kanalisiert ihre persönlichen Erfahrungen offen in ihrer Musik und Kunst, aber gleichzeitig hat sie kein Bedürfnis, einen laufenden Kommentar zu dem abzugeben, was abseits der Bühne passiert." Die Trennung von Ethan sei ein "gutes Beispiel" dafür, da das Team gedacht habe, die beiden seien noch zusammen – bis sie es aus den Nachrichten erfahren hätten. Der Insider betonte zudem, dass kein "großer Moment" zur Trennung geführt habe, sondern dass sich die Dinge schlicht ihren Lauf genommen hätten. Ariana selbst soll die Situation gut verarbeiten und sich voll auf ihre "Eternal Sunshine"-Tournee sowie ihr kommendes achtes Album "Petal" konzentrieren.

Arianas Beziehung mit Ethan war von Anfang an ein großes Thema. Beide hatten sich erst kurz zuvor von ihren jeweiligen Partnern getrennt, als ihre Romanze im Juli 2023 publik wurde. Ethan hatte sich von seiner Jugendliebe Lilly Jay scheiden lassen, mit der er ein gemeinsames Kind hat. Lilly meldete sich damals in einem offenen Brief zu Wort und beschrieb, wie schwer es für sie war, ihre Ehe "im Schatten der neuen Beziehung meines Mannes mit einer Berühmtheit" enden zu sehen. Gerüchten zufolge soll die Beziehung zwischen Ariana und Ethan zuletzt ohnehin turbulent gewesen sein – einem Bericht der Daily Mail zufolge sollen die beiden schon im Jahr 2025 immer wieder Trennungsphasen durchlebt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im November 2024

Anzeige Anzeige

Imago Ariana Grande und Ethan Slater, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater und Dr. Lilly Jay im Juni 2018