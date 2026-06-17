Diese Figur kehrt für finale Staffel "Night Agent" zurück

Fans von "The Night Agent" dürfen sich freuen: Luciane Buchanan wird als Rose Larkin in die vierte und letzte Staffel der Netflix-Hitserie zurückkehren. Das berichtet das Branchenblatt Deadline. Rose war in den ersten beiden Staffeln die wichtigste Figur an der Seite von FBI-Agent Peter Sutherland, gespielt von Gabriel Basso (31) – sowohl beruflich als auch romantisch. In Staffel drei fehlte die Figur dann komplett, sehr zum Unmut zahlreicher Fans.

Ganz in trockenen Tüchern ist Lucianes Comeback allerdings noch nicht. Laut Deadline hatte Netflix ihren Vertrag nach der zweiten Staffel aufgelöst, weshalb ihre Konditionen für die Rückkehr neu verhandelt werden müssen. Eine endgültige Einigung steht bislang noch aus. Showrunner Shawn Ryan hatte bereits erklärt, dass ihr Fehlen in Staffel drei ausschließlich kreative und keine persönlichen Gründe gehabt habe, und signalisierte ihr schon früh, dass eine Rückkehr gut möglich sei, so Moviepilot. Einen konkreten Starttermin für Staffel vier gibt es bisher nicht – frühestens 2027 soll das Finale erscheinen.

"The Night Agent" gehört seit seiner ersten Staffel zu den meistgeschauten Serien auf Netflix. In dem Actionthriller jagt Gabriel Figur Peter Sutherland in Washington D.C. Verschwörer, deren Machenschaften bis ins Weiße Haus reichen. Rose Larkin spielte dabei von Beginn an eine zentrale Rolle – als IT-Expertin, Vertraute und Liebesinteresse des Agenten. Dass die Figur in der dritten Staffel fehlte, hinterließ bei vielen Zuschauern eine spürbare Lücke, was sich in den Reaktionen auf sozialen Netzwerken und Bewertungsplattformen niederschlug.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabriel Basso, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Woodside, Hong Chau, Luciane Buchanan und Gabriel Basso bei der "The Night Agent"-Premiere

Anzeige Anzeige

Christopher Saunders/ Netflix Gabriel Basso als Peter Sutherland in "The Night Agent"