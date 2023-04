Diesen deutschen Verein mag "Night Agent"-Star Gabriel Basso

In Gabriel Basso schlummert ein Fußballfan! Der Schauspieler bricht zurzeit mit der Netflix-Serie "The Night Agent" Streaming-Rekorde. Die Thrillerserie fesselt ein Millionenpublikum und machte den US-Amerikaner auf einen Schlag zum Superstar. Dabei stand er bereits als Kind an der Seite von Elle Fanning (25) und unter der Regie Steven Spielbergs (76) vor der Kamera. Nun verriet der Hottie, dass sein Herz auch für den Fußball schlägt – sein Lieblingsverein ist Borussia Dortmund!

Im Interview mit GQ gab der Netflix-Star zu, dass er schon viele Jahre ein Fan des BVB ist. Früher hatte der Newcomer sogar Profifußballer werden wollen. "Mein großer Traum war es, für Dortmund zu spielen", gesteht der "The Kings of Summer"-Darsteller. "Mann, ich liebe Dortmund. Besonders die Mannschaft mit Götze, Reus und Lewandowski!" Die Premier League oder amerikanischer Fußball hätten ihn nie so interessiert.

Besonders im Kopf blieb dem "Night Agent"-Star das Champions-League-Finale 2013, als Borussia Dortmund gegen den FC Bayern verloren hatte. Zähneknirschend erinnert sich Gabriel an diese Niederlage zurück: "Ich war deprimiert, jeder in der Schule hat sich über mich lustig gemacht, weil alle wussten, wie sehr ich Dortmund liebte."

Getty Images Woodside, Hong Chau, Luciane Buchanan und Gabriel Basso bei der "The Night Agent"-Premiere

Getty Images Gabriel Basso im März 2023

Getty Images Gabriel Basso und der "The Kings of Summer"-Cast

