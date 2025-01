Neue Folgen von "The Night Agent": Staffel drei bestätigt

Die beliebte Action-Thriller-Serie "The Night Agent" geht in die nächste Runde! Wie Netflix offiziell bestätigte, hat die Produktion der dritten Staffel bereits begonnen, und Fans können sich bald auf weitere packende Abenteuer rund um den Protagonisten Peter Sutherland freuen, der von Gabriel Basso gespielt wird. Zwar steht laut Kino.de ein konkreter Starttermin noch nicht fest, doch Serienschöpfer Shawn Ryan kündigte an, dass man sich bemühe, die neuen Episoden rasch fertigzustellen.

Währenddessen können sich Fans auf Staffel zwei freuen, die ab dieser Woche auf Netflix zu sehen ist. Inhaltlich wird Staffel drei an das dramatische Finale der zweiten Staffel anknüpfen. Spoilerwarnung: Peter hat sich als Doppelagent in die gefährlichen Machenschaften von Jacob Monroe verstrickt und versucht nun, seine Freiheit zurückzuerlangen. Währenddessen entwickelt Rose, gespielt von Luciane Buchanan, mit ihrer Plattform AdVerse neue Ideen, was mögliche neue Spannungen zwischen ihr und Peter erzeugen könnte. Auch die Handlung rund um Noor und ihre traumatischen Erlebnisse bleibt weiterhin wichtig.

Mit "The Night Agent" hat Netflix einen weiteren Publikumsliebling etabliert, der unglaubliche Abrufzahlen vorweisen kann: Bereits die erste Staffel gehörte zu den Top-10 der beliebtesten englischsprachigen Serien des Streaming-Giganten. Die Serie, basierend auf dem Roman von Matthew Quirk, hatte sich schon damals von der Buchvorlage abgelöst und neue Wege eingeschlagen. Gabriel, der Hauptdarsteller, beeindruckte Fans und Kritiker gleichermaßen mit seiner intensiven Darstellung und seiner Fähigkeit, Peter als vielschichtigen Charakter zu präsentieren. Mit der mittlerweile offiziellen Bestätigung der dritten Staffel steht nun fest: Das Abenteuer geht weiter.

Getty Images Woodside, Hong Chau, Luciane Buchanan und Gabriel Basso bei der "The Night Agent"-Premiere

Getty Images Gabriel Basso im März 2023

