"The Night Agent"-Star Gabriel Basso macht Stunts selbst

Gabriel Basso, bekannt aus der Netflix-Serie "The Night Agent", gab in der Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" Einblicke in seine Arbeit an der zweiten Staffel der erfolgreichen Serie. Der Schauspieler verriet dabei, dass er seine Stunts lieber selbst durchführe, um die Zuschauer noch stärker in die Handlung einzubinden. "Es geht mir um die Immersion des Publikums", erklärte er. Auch Skydiving habe für eine der Szenen im Raum gestanden, doch aus versicherungstechnischen Gründen sei die Idee fallengelassen worden – obwohl Gabriel privat bereits Fallschirmspringen betreibt.

In seiner Rolle als FBI-Agent Peter Sutherland, der im Weißen Haus arbeitet, legt Gabriel großen Wert darauf, dass jede Bewegung authentisch wirkt. Dabei sei es ihm wichtig, ehrlich mit seinem Publikum zu sein: "Ich genieße das Schauspielern, aber ich mag es nicht, zu lügen", sagte er im Interview. Gleichzeitig betonte er, dass sein physischer Einsatz wichtig sei, um die Glaubwürdigkeit seiner Figur zu untermauern. Gabriel scherzte, dass es für ihn in Ordnung sei, mal in eine Wand geworfen zu werden, wenn es der Story helfe: "Es ist nicht das Ende der Welt."

Privat hat Gabriel ein Faible für Adrenalin und frischt als begeisterter Fallschirmspringer regelmäßig seine Lizenzen in San Diego auf. Zuletzt sprang er im Dezember 2024 während eines Footballspiels spektakulär aus einem Netflix-Luftschiff und sorgte damit für Aufsehen, wie Tudum berichtete. Für ihn scheint die Grenze zwischen Beruf und Hobby fließend zu sein, was seine Darstellung als FBI-Agent so überzeugend macht. Die Fans dürfen also gespannt sein, welche körperlichen Höhen und Tiefen er in der neuen Staffel noch auf sich nehmen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Woodside, Hong Chau, Luciane Buchanan und Gabriel Basso bei der "The Night Agent"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabriel Basso im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige