Diese Action-Serie erobert die Netflix-Charts jetzt im Sturm

Seit dem 19. Februar geht es bei Netflix wieder richtig zur Sache: Die Actionserie "The Night Agent" ist mit Staffel drei gestartet – und schießt direkt an die Spitze der Charts. In dem Hitformat jagt FBI-Agent Peter Sutherland, gespielt von Gabriel Basso (31), in Washington D.C. skrupellose Verschwörer, die bis ins Weiße Haus reichen. An seiner Seite steht erneut IT-Expertin Rose Larkin, verkörpert von Luciane Buchanan. Gemeinsam tauchen die beiden noch tiefer in ein Netz aus Intrigen und Verrat ein – und genau das sorgt dafür, dass Fans die neuen Folgen derzeit im Eiltempo durchbingen. Laut den Stimmen auf Rotten Tomatoes und in den sozialen Netzwerken gehört die Serie für viele zu den spannendsten Thrillern, die Netflix aktuell zu bieten hat.

Die Grundlage für "The Night Agent" liefert der gleichnamige Roman von Matthew Quirk, den Serienschöpfer Shawn Ryan für den Streamingdienst adaptiert hat. Bereits seit dem Start der ersten Staffel 2023 entwickelte sich die Agentenserie zum Geheimtipp für alle, die auf rasante Spionage, Verschwörungen im Machtzentrum und überraschende Twists stehen. Regisseure wie Seth Gordon, bekannt durch "Kill the Boss", und Millicent Shelton, die unter anderem bei "Californication" Regie führte, inszenierten die frühen Folgen. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes vergaben Kritiker 87 Prozent, während das Publikum mit 59 Prozent etwas zurückhaltender urteilte. In den Rezensionen klingt die Begeisterung der Fans jedoch deutlich durch. Ein User schwärmt: "Es ist ein großartiger Thriller [...] Keine Folge ist langweilig, und jede Episode bringt großartige Wendungen und Überraschungen."

Schon in der Vergangenheit zeigte Gabriel, wie sehr ihm Authentizität am Herzen liegt. In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" berichtete er damals, dass er seine Stunts am liebsten selbst durchführt, um die Zuschauer richtig mitzureißen. "Es geht mir um die Immersion des Publikums", erklärte er dem Moderator. Sogar ein Sprung mit dem Fallschirm für eine Szene war vorgesehen, wurde aber aus versicherungstechnischen Gründen gestrichen – obwohl der Schauspieler privat gerne und regelmäßig Fallschirmspringen geht.

Christopher Saunders/ Netflix Gabriel Basso als Peter Sutherland in "The Night Agent"

Getty Images Gabriel Basso, Schauspieler

