Lee Andrews' Ex packt über dramatisches Beziehungsende aus

Schwere Vorwürfe gegen Lee Andrews: Seine Ex-Freundin Alana Percival packt jetzt über das dramatische Ende ihrer Beziehung aus. Im Podcast "Crying In The DMs" erinnert sich die Fitness-Influencerin an eine Nacht, die für sie zum Wendepunkt wurde. Nach eigenen Angaben habe sie damals große Angst gehabt und schließlich beschlossen, Lee endgültig zu verlassen und das Land zu verlassen. Die 32-Jährige behauptet, dass es nach Monaten voller emotionaler Manipulation zu einem heftigen Streit gekommen sei. Besonders erschreckend sei für sie gewesen, dass die Situation zuletzt sogar körperlich geworden sein soll. Auslöser des Konflikts sei laut Alana die Annahme gewesen, sie habe eine neue Instagram-Story veröffentlicht. "Erst gegen Ende wurde es handgreiflich", schilderte sie im Gespräch.

Am nächsten Tag habe ihr schließlich eine Freundin geholfen: "Ich habe einen Koffer gepackt, einen Flug gebucht und bin abgereist", so Alana. Besonders emotional wurde es, als sie erklärte, sie habe zeitweise sogar befürchtet, Lee könne ihr etwas antun. Außerdem zeigte sie sich überraschend mitfühlend gegenüber Katie Price (48). Alana meinte, sie habe Mitleid mit dem Realitystar, weil Lee ihrer Meinung nach Menschen sehr geschickt um den Finger wickeln könne. "Wir beide haben unsere Traumata erlebt und wollen geliebt werden", erklärte Alana.

Lee Andrews hat Anfang des Jahres überraschend Katie Price geheiratet. Seitdem steht sein Privatleben verstärkt im öffentlichen Interesse. Im vergangenen Monat wurde er in Dubai festgenommen, meldete sich nun aber erstmals wieder öffentlich zu Wort. Seine Ehefrau Katie Price hatte zuvor bestätigt, dass der Geschäftsmann inzwischen wieder auf freiem Fuß sei. Am Dienstag veröffentlichte Lee daraufhin sein erstes Video in den sozialen Medien seit seiner Freilassung. Rund um seine Inhaftierung kursieren weiterhin zahlreiche Spekulationen. Während Berichte von Betrugsvorwürfen als Auslöser sprechen, weist Lee diese Darstellung zurück. Stattdessen betont er, er sei aufgrund von Spionageverdacht festgehalten worden.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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