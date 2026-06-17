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Lili Paul-Roncalli
Bruder hat geheiratet: Ist Lili Paul-Roncalli auch bereit?

Bruder hat geheiratet: Ist Lili Paul-Roncalli auch bereit?

- Melina Becker
Lesezeit: 2 min
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Am Wochenende wurde unter der Zirkuskuppel des Circus Roncalli eine märchenhafte Hochzeit gefeiert: Adrian Paul-Roncalli, der Bruder von Artistin Lili Paul-Roncalli (28), gab seiner Liebsten im engsten Familienkreis das Jawort. Mit dabei waren natürlich auch Lili und ihr Freund, Tennisprofi Dominic Thiem (32). Auf Fotos und Videos, die Freunde und Verwandte auf Instagram teilten, strahlten die beiden um die Wette – Händchen haltend und verliebt wie eh und je.

Die Feier fand weitgehend abseits der Öffentlichkeit statt, da der Familie Roncalli Privatsphäre sehr am Herzen liegt. Dennoch gewährten Gäste über Instagram emotionale Einblicke in die Zeremonie und die ausgelassene Stimmung im festlich dekorierten Zirkuszelt. Lili und Dominic stachen dabei auf den Schnappschüssen, zu sehen auf Fotos, die oe24 vorliegen, sofort ins Auge – sie strahlten mit dem frischgebackenen Brautpaar um die Wette.

Dass das Fest der Liebe auch bei Lili und Dominic eigene Hochzeitsgedanken wecken dürfte, liegt nahe. Die beiden sind seit Anfang 2021 offiziell ein Paar und gelten als eines der beständigsten Promipärchen Österreichs. Dominic hat seine aktive Tenniskarriere inzwischen beendet und damit auch mehr Zeit für die Beziehung. Gegenüber oe24 äußerte er sich bereits offen über das Thema Heirat: "Ja, es ist natürlich ein Wunsch. Wenn wir beide mehr Zeit haben", verriet er mit einem Schmunzeln. Ob Adrians (67) romantische Hochzeit unter der Zirkuskuppel die beiden nun noch ein Stück näher an den eigenen großen Tag bringt, bleibt abzuwarten.

Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli im April 2023
Getty Images
Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli im April 2023
Lili Paul-Roncalli beim BMW-Open-Turnier 2023 in München
Getty Images
Lili Paul-Roncalli beim BMW-Open-Turnier 2023 in München
Dominic Thiem während der BMW Open 2023
Getty Images
Dominic Thiem während der BMW Open 2023
Meint ihr, dass Dominics Karriereende den Weg für eine Hochzeit mit Lili frei macht?
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