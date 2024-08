Magisch: So schön war Lili Paul-Roncallis Kindheit im Zirkus

Die Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli (26) erinnert sich gerne an ihre Kindheit im Zirkus. So trainierte sie schon im zarten Alter von fünf Jahren für ihren Traum vom Rampenlicht und blickt gern auf diese Zeit zurück. Im Interview mit Promiflash auf dem Lascana Summer Event im Rahmen der Fashion Week schwärmt sie von den besonderen Momenten und der Abwechslung, die ihr Leben von Anfang an geprägt haben: "Für mich war das eigentlich so eine traumhafte Kindheit, es war immer etwas los, wir sind immer mitgereist, wir hatten das Glück, eine Lehrerin dabei zu haben, die mit uns ja ganz cool und auch innovativ Unterricht gestaltet hat."

Lili, jüngste Tochter des Zirkusdirektors Bernhard Paul (77), betont, wie wichtig ihr die Kombination aus Zirkusleben und Bildung war. Die Lehrerin habe dafür gesorgt, dass Lernen und Abenteuer Hand in Hand gingen. So kam neben der anspruchsvollen Arbeit auch der Spaß nie zu kurz. Die 26-Jährige sieht diese prägenden Jahre heute als Grundlage für ihre erfolgreiche Karriere als Artistin und Model.

Die Disziplin, die sie schon in frühen Jahren zwischen Jonglage und Akrobatik gelernt hat, kam ihr schon in verschiedenen TV-Formaten zugute. So konnte sie 2020 die 13. Staffel Let's Dance für sich entscheiden und war kürzlich bei "Schlag den Besten" zu sehen.

ActionPress Lili Paul-Roncalli, Juni 2020

Thomas Burg / ActionPress Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance"

