Lili Paul-Roncallis Freund hat jetzt mehr Zeit für sie

Dominic Thiem (31) hat das Ende seiner Profi-Tennis-Karriere verkündet und gewährte zudem seltene Einblicke in sein Privatleben. Der österreichische Sportler erklärte laut Kurier, dass er nun endlich mehr Zeit für seine Beziehung mit der Artistin Lili Paul-Roncalli (26) habe, was ihn besonders glücklich mache. "Das genieße ich sehr", verriet er und betonte, dass sein früherer hektischer Lebensstil kaum Gelegenheit für gemeinsame Momente geboten habe. Jetzt könne er Pläne machen und diese auch einhalten, was in der Vergangenheit oft schwierig gewesen sei.

Außerdem sprach Dominic darüber, dass er sich nach seinem Rücktritt auf andere Sportarten konzentrieren will, die ihm Freude bereiten. Neben Fußball und Inline-Skaten gehört auch das Skifahren zu seinen neuen Interessen – eine Aktivität, die er während seiner aktiven Zeit aus Risikogründen weitgehend vermieden hat. Für den früheren Grand-Slam-Sieger scheint dieser neue Alltag eine willkommene Abwechslung zu bieten, nachdem Tennis sein Leben jahrelang bestimmt hatte. Seine Freundschaft mit jungen Talenten in der Tennisakademie bleibt jedoch ein wichtiger Bestandteil seines Lebens, auch wenn er selbst nicht mehr aktiv an Wettkämpfen teilnimmt.

Die Beziehung zwischen Dominic und Lili wurde 2021 offiziell bekannt, nachdem die beiden ihre Liebe zuvor lange privat gehalten hatten. Die Künstlerin, die vor allem durch ihre Artistik und ihren Sieg bei Let's Dance bekannt ist, unterstützt ihren Partner bei wichtigen Momenten. So feuerte sie ihn bei vergangenen Matches oft live von der Tribüne aus an. Während sie aufgrund ihrer eigenen Karriere ebenfalls oft beschäftigt ist, schienen beide stets bemüht, ihre gemeinsame Zeit wertzuschätzen – etwas, das jetzt, nach Dominics Karriereende, wohl deutlich einfacher wird. Das Paar zeigt sich zwar selten öffentlich, gibt aber mit kleinen Aussagen und Gesten immer wieder einen Einblick in sein harmonisches Miteinander.

Getty Images Dominic Thiem während der BMW Open 2023

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato bei "Let's Dance" 2021

