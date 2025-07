Veränderte Domenics Karriere-Aus Lili Paul-Roncallis Alltag?

Lili Paul-Roncallis (27) Partner Dominic Thiem (31) beendete seine Karriere als Tennis-Profi. Aber hat die Tatsache, dass der Sportler nun sicher mehr zu Hause ist, etwas in der Beziehung der beiden verändert? Promiflash trifft die Artistin beim Lascana Summer Club Event und hakt nach. "Wir sind tatsächlich weiterhin viel unterwegs. Also so viel gar nicht. Aber es ist ein bisschen mehr Alltag da", erklärt Lili im Interview. Geschadet habe es der Liebe der beiden aber offenbar nicht. Sie versichert: "Da läuft alles gut. Alles beim Alten."

Tatsächlich hat Dominic jetzt mehr Zeit für seine Liebste, wie der 31-Jährige bereits dem Kurier verriet. Und vor allem diese neu gewonnene Zweisamkeit mache ihn besonders glücklich. "Das genieße ich sehr", schwärmte er. Früher sei sein Leben oft hektisch und schwer zu planen gewesen – das habe sich nun ein wenig gelegt. Heute sei es für ihn und Lili einfacher, Pläne zu machen, denn sie haben die Gewissheit, dass diese auch umgesetzt werden können. Den Sport möchte Dominic aber nicht ganz aus seinem Leben streichen. Allerdings fokussiert er sich jetzt auf andere Dinge als Tennis: Aktuell interessiere er sich sehr für Fußball, Inline-Skaten und Skifahren.

Offiziell wurde die Beziehung von Lili und Dominic bereits 2021. Allerdings halten die beiden ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und zu gibt es ein gemeinsames Foto auf Social Media. Gegenüber Promiflash erklärte die 27-Jährige bereits 2022, dass sie nicht das Bedürfnis habe, ihr Liebesleben mit der Welt zu teilen. "Ich finde einfach, dass man Privates privat halten kann", meinte sie in einem Interview am Rande der Lascana-Show auf der Fashion Week in Berlin. Jedes Paar müsse zwar selbst entscheiden, wie es damit umgehen wolle, aber sie wolle es gerne dabei belassen, nur ab und zu ein Foto mit ihrem Partner zu posten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Paul Roncalli beim Lascana Summer Club Event, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Dominic Thiem während der BMW Open 2023