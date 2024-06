Das sagt Lili Paul-Roncalli zu Gabriels "Let's Dance"-Sieg!

Lili Paul-Roncalli (26) ging vor rund vier Jahren als Siegerin von Let's Dance hervor. Doch was denkt die Zirkusartistin über die diesjährigen Gewinner Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33)? Promiflash traf die Beauty auf dem Lascana Summer Event in Berlin und hakte nach. "Sehr verdient. Ich muss sagen, Malika ist eine ganz, ganz Liebe und ich gönne es ihr von Herzen!", schwärmt die gebürtige Münchnerin und fügt hinzu: "Die Kelly Family und die Roncalli-Familie sind seit vielen Jahren verwandt. Also ich habe mich sehr gefreut und muss sagen, die Kelly Family ist einfach sehr, sehr talentiert. Ich glaube, da hat keiner kein Talent abbekommen!"

Sie habe die Sendung leider nicht komplett mitverfolgen können. Lili erklärt während des Gesprächs: "Ich bin selbst im Zirkus aufgetreten und hatte natürlich freitags auch immer Shows, aber ich habe immer auf Instagram die Videos verfolgt." Bereits vor einigen Jahren verriet die 26-Jährige, dass sie später sogar einmal den Zirkus ihres Vaters Bernhard Paul (77) übernehmen will.

Doch auch abseits der Showbühne lässt sich Lili ab und zu im Fernsehen blicken. Anfang des Jahres trat sie beispielsweise in der ersten Folge von "Schlag den Besten" an. Dort wetteiferte das Model gegen Paul Janke (42). Moderiert wurde das Ganze von Elton (53). Neben Lili waren außerdem einige weitere Promis mit von der Partie. Zu diesen zählten unter anderem Calvin Kleinen (32), Elena Miras (32) oder Lucas Cordalis (56).

Getty Images Lili Paul-Roncalli, Artistin

Getty Images Lili Paul-Roncalli im Juni 2021

