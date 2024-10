Zu viel Pech: Dominic Thiem beendet überraschend Karriere

Dominic Thiem (31), Tennisstar und US-Open-Gewinner von 2020, hat am vergangenen Wochenende überraschend das Ende seiner Karriere angekündigt. Der österreichische Sportler kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen, insbesondere einer hartnäckigen Handgelenksverletzung, die ihn schließlich dazu bewog, seine Tenniskarriere zu beenden. In seinem letzten professionellen Match am Sonntag musste Dominic in einer ausverkauften Halle in Wien eine Niederlage gegen den italienischen Spieler Luciano Darderi einstecken und schied aus dem ATP-Turnier in der österreichischen Hauptstadt aus.

Trotz seines Rückzugs aus dem aktiven Spitzensport erhielt Dominic ein herzliches Abschiedsfest von den 10.000 Zuschauern in der Wiener Stadthalle. Auch die Turnierorganisatoren verabschiedeten ihn, indem sie ihm aufgrund seiner Platzierung als Nummer 318 der Weltrangliste eine Wildcard für das Turnier gewährten. Sichtlich gerührt bedankte sich der Tennisstar bei seinen Fans für die Unterstützung über die Jahre hinweg: "Ich möchte euch für all die fantastischen Jahre danken", sagte er laut AFP. Seine 14-jährige professionelle Karriere bezeichnete er als eine unglaubliche Traumreise.

Dominic feierte während seiner Karriere mehrere Siege. Doch sein größter Erfolg war zweifellos sein siegreiches Spiel in der US Open im Jahr 2020, als er in einem packenden Finale Alexander Zverev (27) besiegte – damit durchbrach er die dominante Serie von Roger Federer (43), Rafael Nadal (38) und Novak Djokovic (37). Diese drei Größen hatten zuvor 14 Grand-Slam-Titel in Folge unter sich ausgemacht. Abseits der Tennisplätze ist Dominic für seine Bodenständigkeit und seinen engen Kontakt zu den Fans bekannt. Der Athlet, der schon als Kind mit dem Tennissport in Berührung kam, wurde von seinem Vater Wolfgang, einem Tennistrainer, gefördert und gilt nicht nur als großartiger Sportler, sondern auch als Vorbild für ambitionierte junge Talente.

Getty Images Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli im April 2023

Getty Images Dominic Thiem während der BMW Open 2023

