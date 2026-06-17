Rückblick: Mit diesen Männern war Ariana Grande zusammen

Ariana Grande (32) gehört zu den bekanntesten Popstars weltweit – und auch ihr Liebesleben sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt war die Sängerin fast drei Jahre lang mit dem Schauspieler Ethan Slater (34) zusammen, ihrem Kollegen aus der Verfilmung von Wicked. Doch wie das Magazin People im Juni 2026 bestätigte, haben sich die beiden bereits Monate zuvor getrennt. "Es verlief im Guten. Sie haben sich viel Zeit gelassen und alles sorgfältig abgewogen und sich dann entschieden, getrennte Wege zu gehen", erklärte eine Quelle gegenüber People und ergänzte: "Sie sind immer noch Freunde und unterstützen sich gegenseitig sehr. Sie sind schon seit einigen Monaten still und heimlich getrennt."

Bevor Ariana und Ethan zueinander fanden, war die Sängerin mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez (30) verheiratet. Die beiden heirateten im Mai 2021 in einer sehr kleinen, intimen Zeremonie mit weniger als 20 Gästen. Anfang 2023 trennten sie sich, die Scheidung wurde im März 2024 offiziell. Wirklich neu ist das Thema große Liebe für Ariana allerdings nicht: Schon früh machte sie als junge Frau Erfahrungen in der Liebe. Ihr erster längerer Partner war der Schauspielerkollege Graham Phillips, den sie 2008 beim gemeinsamen Musical "13: The Musical" kennenlernte. Rund drei Jahre waren die beiden zusammen, bevor sie sich im Dezember 2011 im Guten trennten.

In den Jahren danach folgten weitere bekannte Namen: Ariana datete den YouTuber Jai Brooks (31), anschließend den Sänger Nathan Sykes von der Band The Wanted sowie den Rapper Big Sean. Mit dem Musiker Mac Miller (†26) verband sie eine längere Beziehung, die 2018 endete – Miller starb tragischerweise wenige Monate später im September 2018 an einer versehentlichen Überdosis. Ebenfalls 2018 folgte eine kurze, aber sehr öffentliche Verlobung mit dem Comedian Pete Davidson (32), den sie durch die Show Saturday Night Live kennenlernte. "Es ging alles viel zu schnell und war zu viel auf einmal", erklärte damals eine Quelle gegenüber People zu der Trennung, die bereits im Oktober desselben Jahres folgte. Kurz zuvor, im Juli 2016, hatte Ariana außerdem ihre Beziehung mit ihrem Ex-Tänzer Ricky Alvarez beendet, mit dem sie rund ein Jahr zusammen gewesen war.

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Angela Weiss/ Getty Images, Instagram / arianagrande, Cindy Ord/Getty Images Ariana Grande, Dalton Gomez und Ethan Slater, Collage

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

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Getty Images Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande