Hier liegt eindeutig Liebe in der Luft! Nach mehreren gescheiterten Beziehungen und ihrer aufgelösten Verlobung mit Pete Davidson (28) hat Ariana Grande (28) in Dalton Gomez den Mann fürs Leben gefunden. Die beiden genießen ihre Liebe abseits der Öffentlichkeit, das hat sich auch nach ihrer heimlichen Hochzeit im Mai nicht geändert. Das erste Paarfoto nach mehreren Monaten beweist nun aber: Ari und ihr Liebster sind noch immer total glücklich miteinander!

Die Sängerin ist in der neuen The Voice-Staffel zu den Coaches dazugestoßen und scheint sich bestens mit ihren Kollegen zu verstehen. Die Juroren verbrachten nun sogar Thanksgiving zusammen, wie Ari auf Instagram zeigte. Doch auch ihr Ehemann durfte an dem Feiertag nicht an ihrer Seite fehlen. Auf einem gemeinsamen Foto strahlt Dalton, während die "Stuck with U"-Interpretin neben ihm ihren Hund Toulouse knuddelt.

Ari scheint ihr Thanksgiving mit ihren "The Voice"-Kollegen und Dalton total genossen zu haben. "Nichts war jemals so laut. Ich sende euch allen so viel Liebe, ich hoffe ihr spürt sie von hier aus", schrieb sie zu den Einblicken in ihr Fest. Die Truppe spielte, musizierte und tanzte ausgelassen miteinander.

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Dalton Gomez

Anzeige

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Dalton Gomez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de