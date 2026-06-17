Travis Kelce und Taylor Swift engagieren Promi-Planer

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) planen offenbar die Hochzeit des Jahres – und das mitten in New York City. Laut dem US-amerikanischen Portal Page Six soll das berühmte Konzerthaus Madison Square Garden in Midtown Manhattan als Hochzeitsort dienen. Die Zeremonie sei für das Wochenende um den 4. Juli geplant. Und damit die Feier wirklich unvergesslich wird, haben die Sängerin und der NFL-Star prominente Verstärkung an Bord geholt: Hochzeitsplaner Mark Seed soll die Traumhochzeit organisieren und arbeite laut Insidern bereits seit Monaten daran.

Mark gilt in der Welt der Hochzeitsplanung als eine absolute Größe. Laut Page Six ist er vor allem für seine architektonisch spektakulären Designs bekannt. "Er kann aus dem Nichts etwas Spektakuläres erschaffen", wird ein Insider zitiert. Besonders geschätzt werde auch seine Diskretion: "Er ist dafür bekannt, niemals, wirklich niemals über seine Kunden zu reden." Bereits 2019 hatte er die Hochzeit von Taylor Swifts enger Freundin Jennifer Lawrence (35) mit Cooke Maroney (41) auf dem historischen Anwesen Belcourt of Newport in Rhode Island organisiert – einem Schloss aus dem Jahr 1894, das vom Schloss Versailles inspiriert wurde. Bekannt ist er außerdem für eine Hochzeit, für die er im Jahr 2022 kurzerhand ein Gewächshaus im Garten eines Privathauses in Los Angeles baute.

Dass New York City auf die Hochzeit vorbereitet ist, machte jüngst Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pressekonferenz zur Sicherheit rund um die FIFA Fußball-WM 2026 deutlich. Er nannte Taylors Hochzeit in einem Atemzug mit weiteren Großereignissen wie dem 4. Juli und dem NBA-Finalrun der New York Knicks. "Wir sind eine riesige Stadt. Wir sind große Events gewohnt und freuen uns unglaublich auf dieses hier", so Zohran. Travis hatte Taylor im August 2025 nach rund zwei Jahren Beziehung einen Heiratsantrag gemacht.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026