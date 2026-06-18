Katy Perry verarbeitet "schwere Phase" in ihrem neuen Song

Katy Perry (41) hat ein bewegendes Jahr hinter sich – und verarbeitet die schwierige Zeit jetzt in neuer Musik. Am 26. Juni erscheint ihre neue Single "Watch It Burn", die erste Veröffentlichung der Sängerin im Jahr 2026. Im Podcast "Unfamous" mit Justin Tranter sprach die Sängerin jetzt offen darüber, was hinter dem Song steckt: eine persönlich harte Phase, in der sie mit ihrer inneren Dunkelheit gerungen und eine bewusste Entscheidung getroffen habe, das Licht zu wählen. "Letztes Jahr war ziemlich hart, und es wäre leicht gewesen, in dieses seltsame Opfer-Dreieck zu fallen", erklärte sie.

Statt sich in Selbstmitleid zu verlieren, habe sie sich dazu entschieden, den Schmerz wirklich zu fühlen. "Ich dachte nur: Okay, lass uns diesen verdammten Schmerz fühlen. Lass uns diesen Schmerz fühlen. Lass uns diese Wut fühlen und weitermachen. Lass uns daraus lernen, es auch als Feedback nehmen", sagte Katy im Podcast. Der Song sei für sie zweigeteilt: Der erste Teil bestehe darin, laut genug zu sein, um anzuerkennen, was sie durchmache – der zweite darin, mutig genug zu sein, um es mit der Welt zu teilen. Schon am 16. Juni gab sie auf Instagram einen ersten Vorgeschmack auf den Song: In einem Video schwang sie einen Baseballschläger, dazu war ein Ausschnitt aus dem Lied zu hören.

Im vergangenen Jahr hat Katy einige große Veränderungen erlebt. Nach neun Jahren gemeinsamer Zeit und der Geburt ihrer Tochter Daisy Dove trennte sie sich 2025 von ihrem Verlobten Orlando Bloom (49). Inzwischen ist sie mit dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54) zusammen. Beim Tribeca Festival am 8. Juni feierten die beiden ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt – bei der Premiere ihres Konzertfilms "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris". Dort schwärmte Katy laut People bei einer anschließenden Fragerunde: "Ich bin sehr verliebt. Und tatsächlich fand die Show statt, nachdem ich die Liebe meines Lebens getroffen hatte, und das hat mir sehr Halt gegeben." Ihren letzten Longplayer "143" hatte sie im September 2024 veröffentlicht, im November 2025 folgte die Single "Bandaids".

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Getty Images Katy Perry in Nashville, August 2025

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Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom

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Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026