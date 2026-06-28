Katy Perry muss Konzert wenige Stunden vor Beginn canceln

Katy Perry (41) sorgt in Belgien für eine große Enttäuschung: Nur wenige Stunden bevor sie am Samstagabend, 27. Juni, beim Festival Werchter Boutique als Headlinerin die Bühne rocken sollte, wird ihr Auftritt kurzfristig abgesagt. Die Sängerin hätte den eintägigen Event nach dem Set von Rapstar Pitbull (45) mit einer 90-minütigen Show beschließen sollen, doch am frühen Abend folgt die überraschende Nachricht vom Abbruch des Festivals. Gegenüber ihren Fans meldet sich Katy kurz darauf bei Instagram zu Wort und erklärt, dass sie bereits backstage in Werchter gewesen sei, als sie von der Entscheidung erfahren habe.

Die Veranstalter des Festivals geben bekannt, dass das Event bereits um 21 Uhr nach Pitbulls Auftritt enden muss, obwohl Katy eigentlich um 22 Uhr als letzter Act auf dem Programm stand. Hintergrund ist eine behördlich angeordnete Absage wegen drohender Unwetter und Sicherheitsbedenken. In einem Statement betonen die Organisatoren, dass die Besucher das Gelände rechtzeitig verlassen sollen, um noch vor den angekündigten Gewittern sicher nach Hause zu kommen. "Die Sicherheit und Gesundheit aller Anwesenden hat für uns immer oberste Priorität", heißt es vonseiten der Festivalleitung. Katy macht in ihrem Post ebenfalls klar, dass die Entscheidung nicht in ihrer Hand lag. "Leider kann mein Set heute Abend wegen einer behördlich angeordneten Absage aufgrund des aufziehenden schlechten Wetters und Sicherheitsbedenken nicht stattfinden", schreibt sie und fügt hinzu, man habe ihr "keine Wahl" gelassen.

Um ihren Fans zu zeigen, wie sehr sie sich auf den Abend gefreut hatte, teilt die Musikerin auch ein Foto von sich, auf dem sie in gestreifter Jogginghose und weißem Bademantel draußen sitzt, sichtbar enttäuscht, während ihr Bühnenoutfit neben ihr bereitliegt. Die Popikone verrät außerdem, dass sie ihren legendären Auftritt an gleicher Stelle aus dem Jahr 2009 feiern wollte: Sie hatte geplant, ein Outfit von damals erneut zu tragen. In ihrer Botschaft an die Community schreibt Katy weiter: "Es tut mir leid, dass ich das Wetter nicht ändern kann, und es tut mir noch mehr leid, dass wir heute Abend nicht alle zusammen sein können. Ich liebe euch alle und kommt bitte sicher nach Hause." Das Festival sollte einer der vielen Auftritte während ihrer Tour durch Europa sein.

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Imago Katy Perry performt bei ihrer The Life Times Tour 2025 in Casalecchio di Reno, Bologna

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Getty Images Katy Perry in Nashville, August 2025

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Getty Images Katy Perry bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York, Thema "Costume Art"