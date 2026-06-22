Seltene Einblicke: Orlando Bloom teilt Fotos mit seinen Kids

Schauspieler Orlando Bloom (49) hat seinen Fans jetzt seltene Einblicke in sein Familienleben gegönnt. Er veröffentlichte vor Kurzem auf Instagram eine Reihe von Fotos und Videos, die ihn während eines Campingausflugs mit seinen beiden Kindern zeigen: Tochter Daisy und Sohn Flynn. In einem Clip ist zu sehen, wie Orlando mit Daisy und seinem Hund Biggie Smalls am Strand spaziert, die Fünfjährige auf seine Schultern nimmt und lachend in Richtung Meer rennt. Außerdem brachte er ihr geduldig das Fahrradfahren bei: "Okay, langsam... denk daran, in die Kurve zu lehnen und reinzuschauen. Genau so...", ermutigte er sie dabei. Gemeinsam mit dem 15-jährigen Flynn radelte Orlando bei Sonnenuntergang durch die Berge.

Zu den Schnappschüssen gehören auch Zeltfotos, auf denen Orlando und Daisy gemeinsam in die Nacht blicken und den Sternenhimmel bestaunen, sowie ein Clip, in dem Daisy ein Go-Kart fährt. Bilder von Flynn zeigen den Teenager beim Essen in einem Restaurant und auf dem Fahrrad. Besonders rührend ist ein Video, das Orlando im Flugzeug aufnahm: Mit einem lustigen Gesichtsfilter schickte er seiner Tochter dort eine Liebesbotschaft. "Ich liebe dich, Daisy. Papa steigt jetzt ins Flugzeug", sagte er laut dem Magazin People. "Ich komme nach Hause. Ich sehe dich morgen. Ich liebe dich so sehr."

Orlando teilt das Sorgerecht für Daisy mit seiner Ex-Verlobten Katy Perry (41), von der er sich im Juni 2025 nach neun gemeinsamen Jahren getrennt hat. Seinen Sohn Flynn zieht er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (43) groß, von der er sich 2013 getrennt hatte. Trotz der Trennung von Katy scheint das Verhältnis zwischen den beiden entspannt zu bleiben. Eine Quelle versicherte People, dass Orlando und Katy "beide sehr darum bemüht sind, diese Familiendynamik aufrechtzuerhalten" – es sei "alles freundschaftlich und ganz unkompliziert". So besuchten die beiden im Dezember 2025 gemeinsam mit Daisy und Flynn das Musical "Paddington: The Musical" in London.

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Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

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Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Tochter Daisy am Strand

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Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025