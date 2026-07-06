Guter Zweck: Katy Perry versteigert 17 Jahre alte Outfits

Katy Perry (41) lässt ihre Vergangenheit für einen guten Zweck wieder aufleben! Beim großen Open-Air im Cardiff Castle in Wales stand die Sängerin jetzt in einem 17 Jahre alten Bühnenlook auf der Bühne – einem rot-weiß gepunkteten BH-Top mit passendem Minirock, den sie bereits 2009 beim Capital Summertime Ball trug. In einem neuen Instagram-Post zeigt Katy aktuelle Fotos und alte Clips im kultigen Zweiteiler nebeneinander und kündigt an, dass das Outfit Teil einer großen Charity-Aktion ist. Über die Plattform Fandiem wird der Look nun im Rahmen einer 21-tägigen Verlosung versteigert, der Erlös geht an ihre eigene Firework Foundation.

Die Musikerin holt für den guten Zweck gleich mehrere ihrer frühen Tourkostüme aus dem Kleiderschrank. Neben dem Cardiff-Look sind aktuell drei weitere Outfits aus ihrer "Hello Katy Tour" von 2009 im Lostopf, die sie bei ihren Sommerauftritten in Dublin, Lissabon und Santiago de Compostela noch einmal auf der Bühne getragen hat. Für ihre anstehenden "Out of Office Tour"-Festivalgigs in Europa verspricht Katy, jeden Abend ein anderes Archiv-Stück zu präsentieren, das anschließend über Fandiem zugunsten der Stiftung angeboten wird – teilweise mit einem geschätzten Wert von rund 900 Euro. Erst vor Kurzem zeigte die Popsängerin außerdem, dass sie nicht nur Retro kann: Beim Eröffnungs-Event der Fußball-WM in Los Angeles funkelte sie in einer silbernen Stella-McCartney-Robe mit spektakulärem Fransenshirt.

Die Firework Foundation hatte Katy 2018 zusammen mit Angela ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt steht die Idee, Kindern über Kunst und Kreativität neue Möglichkeiten zu eröffnen. In den vergangenen Jahren kamen nach Angaben aus der Quelle bereits mehr als 400 Mittelschüler zu "Camp Firework", wo unter anderem Songwriting, Schuhdesign und Choreografie auf dem Programm stehen. Wie wichtig ihr dieses Thema ist, machte Katy 2024 auch im Gespräch mit People deutlich. "Du willst über Lebensmittelmarken sprechen? Darüber kann ich sprechen. Du willst über Tafeln sprechen? Darüber kann ich sprechen. Du willst darüber sprechen, als Teenager auf der Straße Musik zu machen und zu hoffen, 20 Dollar zu verdienen? Darüber kann ich auch sprechen", sagte sie. Angela erklärte außerdem, man wolle den Kindern zeigen, "dass wir auch aus dem Nichts gekommen sind".

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Getty Images Katy Perry, Sängerin

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Getty Images Katy Perry, Sängerin

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Imago Katy Perry performt bei ihrer The Life Times Tour 2025 in Casalecchio di Reno, Bologna