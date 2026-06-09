Debüt: Katy Perry und Justin Trudeau turteln auf Red Carpet

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) haben am Montag ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt. Die Sängerin und der frühere kanadische Premierminister präsentierten sich Hand in Hand bei der Premiere ihres Konzertfilms "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live In Paris" im Rahmen des 25. Tribeca Film Festivals in New York City. Im BMCC Theater zeigten die beiden strahlende Gesichter und tauschten verliebte Blicke aus – ein echtes Debüt als Paar vor großem Publikum.

Katy erschien für den großen Abend in einem ärmellosen weißen Kleid mit gerafften Details an der Taille, das ihr bis über die Knöchel fiel. Dazu trug sie weiße Pumps, silberne Ohrringe und passende Ringe sowie eine elegante Hochsteckfrisur. Justin zeigte sich in einem klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd an der Seite seiner Freundin. Nach der Filmvorführung war zudem ein Gespräch mit Katy geplant. Wann genau der Konzertfilm in die Kinos kommt, ist noch nicht final bestätigt – die Sängerin kündigte an, dass er noch in diesem Sommer auf "den größten Leinwänden" starten soll, wie unter anderem Daily Mail berichtet.

Dass Katy und Justin ein Paar sind, zeichnete sich bereits seit Sommer 2025 ab, als die beiden erstmals gemeinsam beim Abendessen in Montreal gesichtet wurden. Seither ist ihre Beziehung immer öffentlicher geworden – Anfang des Jahres teilte Katy sogar ein seltenes gemeinsames Selfie. Zuletzt war bekannt geworden, dass die beiden auch ihre Kinder bereits miteinander bekannt gemacht haben: Katys Tochter Daisy Dove lernte Justins drei Kinder aus seiner Ehe mit Sophie Grégoire Trudeau (51) kennen, von der er seit einigen Jahren getrennt ist.

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Getty Images Justin Trudeau and Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026

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Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026

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Instagram / katyperry Katy Perry zeigt auf Instagram einen innigen Schnappschuss mit Justin Trudeau