Auweia: Hier fasst Justin Trudeau Katy Perry unters Kleid

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) machen keinen Hehl aus ihrer Liebe: Die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister verbringen derzeit gemeinsam Urlaub in Südfrankreich – und zeigen sich dabei von einer sehr vertrauten Seite. Fotos, die Daily Mail vorliegen, dokumentieren einen besonders intimen Moment aus dem Liebesurlaub der beiden: Beim gemeinsamen Ausflug auf einem Boot hilft Justin seiner Katy beim Eincremen. Er beginnt mit den Schultern der Sängerin und wandert dann mit den Händen weiter – bis er ihr schließlich unter das hellblaue Kleid greift und ihr Dekolleté gründlich mit Sonnenschutz einreibt. Ganz ungeniert und in aller Öffentlichkeit.

Katy und Justin sind seit einiger Zeit ein Paar – und die Sängerin machte zuletzt keinen Hehl aus ihren tiefen Gefühlen für den früheren Politiker. Beim Tribeca Festival in New York City, wo ihr Konzertfilm "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris" Weltpremiere feierte, bezeichnete sie Justin laut Mirror öffentlich als die Liebe ihres Lebens. Katy hat eine Tochter, die sie mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (49) bekommen hat. Justin Trudeau war bis 2023 mit Sophie Grégoire verheiratet, mit der er drei Kinder hat.

Und während Katy in Südfrankreich ihr Glück gefunden hat, soll auch Ex Orlando frisch verliebt sein. Vor Kurzem wurde der Schauspieler laut E! News bei einem romantischen Spaziergang in der italienischen Küstenstadt Forte dei Marmi mit dem Schweizer Model Luisa Laemmel gesichtet. Fotos zeigten, wie Orlando und Luisa Hand in Hand durch die Straßen schlenderten und dabei ganz in ihrer eigenen Welt wirkten. Es wäre Orlandos erste öffentliche Beziehung, seit die Trennung von Katy im vergangenen Juli bekannt geworden war. Bei "Today" hatte Orlando im September betont: "Mir geht es gut. Ich bin so dankbar. Wir haben eine wunderschöne Tochter."

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Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, April 2026

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Getty Images Orlando Bloom im Pressebereich der 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles, 1. März 2026