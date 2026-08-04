Heiß: Katy Perry und Justin Trudeau knutschen am Strand

Sängerin Katy Perry (41) und Ex-Premierminister Justin Trudeau (54) haben offenbar kein Problem damit, ihre Zuneigung füreinander öffentlich zu zeigen. Die beiden wurden jetzt beim Turteln in Saint-Tropez gefilmt – und zwar ganz unverhohlen vor laufenden Kameras. Auf einem Video, das unter anderem TMZ vorliegt, ist zu sehen, wie sich Katy und Justin am Donnerstag am Pampelonne Beach innig küssen und umarmen. Der Ort: der Beachclub Les Palmiers, einer der bekanntesten Treffpunkte der Schönen und Reichen an der Côte d'Azur.

Doch der Kuss am Strand war nicht das einzige Pärchenmoment, das die Kameras einfingen. Die beiden wurden auch auf einem Boot vor der südfranzösischen Küste gesichtet – und auch dort gingen sie alles andere als diskret miteinander um. Justin war dabei zu sehen, wie er der Sängerin den Rücken eincremt, wobei er dabei spürbar vertraut mit ihr umging. Kein Wunder, schließlich machte das Paar seine Beziehung unlängst mit einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich offiziell.

Katy Perry und ihr Ex-Verlobter Orlando Bloom (49) galten lange als eines der bekanntesten Promi-Paare. Nach einer kurzen Trennung im Jahr 2017 fanden sie wieder zusammen, verlobten sich 2019 und bekamen eine gemeinsame Tochter. Im Juli 2025 bestätigten sie nach sechsjähriger Verlobung ihre endgültige Trennung. Als Premierminister Kanadas gehörte Justin Trudeau über viele Jahre zu den bekanntesten politischen Persönlichkeiten des Landes und stand auch privat regelmäßig im Rampenlicht. Von 2005 bis 2024 war er mit Sophie Grégoire (51)verheiratet, aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Anfang 2025 trat er als Parteivorsitzender der Liberalen zurück und schied kurz darauf auch aus dem Amt des Regierungschefs aus. Wenn Namen aus so unterschiedlichen Welten wie Pop und Politik gemeinsam auftauchen, sorgt das besonders schnell für Aufmerksamkeit – erst recht, wenn die Bilder sie jetzt an der französischen Mittelmeerküste so vertraut und innig zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry zeigt auf Instagram einen innigen Schnappschuss mit Justin Trudeau

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Trudeau and Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, April 2026