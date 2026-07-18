Justin Trudeaus Sohn wagt jetzt seinen großen Rap-Schritt

Xavier Trudeau, der 18-jährige Sohn des ehemaligen kanadischen Premierministers Justin Trudeau (54), hat beim Shawarma Fest in Ottawa im Juni einen großen Auftritt als Headliner hingelegt. In beiger Hose und schwarzem T-Shirt, zu sehen auf Fotos, die Hello! vorliegen, stand er vor begeistertem Publikum auf der Bühne und präsentierte seinen autotune-lastigen Rap-Sound. Im Anschluss teilte Xavier Fotos von dem Event auf Instagram und schrieb dazu: "Shawarma Fest, du warst toll. Danke, Ottawa, dass du mich eingeladen hast."

Der Auftritt ist ein weiterer Schritt in der aufstrebenden Musikkarriere des jungen Künstlers. Bereits im Februar 2025 veröffentlichte er seine erste Single "Til the Nights Done" und baut seitdem seinen Namen in der Musikbranche aus. Dabei kann er auf prominente Unterstützung zählen: Popstar Katy Perry (41), die seit Mitte 2025 mit seinem Vater zusammen ist, steht ihm als Ratgeberin zur Seite. "Wenn ich wirklich happy mit einem Song bin, schicke ich ihn ihr", verriet Xavier im Podcast "Can't Be Censored". "Sie gibt mir immer gerne Ratschläge oder sagt mir, was ich ändern sollte." Über die Sängerin, die Justin als die Liebe seines Lebens bezeichnet, sagte er außerdem: "Sie ist super nett. Sie ist super bodenständig. Sie ist toll. Ich glaube, mein Dad ist glücklich, und das ist das Wichtigste."

Dass Xavier einen eigenen Weg einschlägt, ist ihm besonders wichtig – auch angesichts des bekannten Nachnamens, den er trägt. Gegenüber dem Magazin GQ erklärte er, warum er sich bewusst für etwas völlig anderes entschieden hat: "Ich wollte etwas komplett Anderes machen und das Leben der Menschen auf meine eigene Art verändern... Einen neuen Namen für mich aufzubauen und mein eigener Mann zu sein, war eine überaus wichtige Sache." Dass der berühmte Vater dabei nicht nur Türen öffnet, sondern auch Schatten wirft, ist Xavier bewusst. "Wenn sie meinen Dad nicht mögen, mögen sie mich sofort auch nicht", sagte er gegenüber Vulture. Justin Trudeau war von 2015 bis 2025 Premierminister Kanadas und hat mit seiner Ex-Frau Sophie Grégoire neben Xavier noch zwei weitere Kinder: Ella-Grace und Hadrien.

Anzeige Anzeige

Imago Justin Trudeau und Xavier Trudeau in Ottawa

Anzeige Anzeige

Instagram / xavtrudeau_ Justin und Xavier Trudeau, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026