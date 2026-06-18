Prinz William enthüllt Billig-Essen als liebstes Frühstück

Nicht gerade das, was man von einem zukünftigen König erwarten würde: Prinz William (43) startet seinen Tag mit einem denkbar einfachen Frühstück. Wie der Daily Express berichtet, greift der 43-Jährige morgens zu gebuttertem Vollkorntoast, zwei Eiern, einer Tasse Tee – und einem Glas Apfelsaft. Das klingt nach Hausmannskost, doch Ernährungsexperten sind von dieser Kombination begeistert. Die Zutaten kosten zusammen gerade einmal rund 2,50 Euro pro Portion und liefern trotzdem alles, was der Körper für einen guten Start in den Tag braucht.

Besonders der Apfelsaft sorgt unter Fachleuten für Begeisterung. Ernährungsexpertin Charlotte Faure Green lobt vor allem die im Apfelsaft enthaltenen Polyphenole, die einen gesunden Alterungsprozess unterstützen können. Naturtrüber Apfelsaft enthält dabei deutlich mehr dieser wertvollen Pflanzenstoffe als die klare Variante, da er mehr der ursprünglichen Fruchtbestandteile bewahrt. Hinzu kommt Vitamin C, das die körpereigene Stressreaktion und die Funktion der Nebennieren unterstützt – ein Vorteil, der für jemanden mit so vollem Terminkalender wie Prinz William nicht unerheblich ist. Seinen Frühstücksvorlieben verriet er selbst bei einem Besuch eines Gartenprojekts in Cornwall. Die Kombination aus Toast, Butter und Eiern wiederum liefert Eiweiße, komplexe Kohlenhydrate und Fett, die für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgen und den Blutzuckerspiegel stabil halten.

Mit seiner Vorliebe für ein bodenständiges Frühstück steht Prinz William in seiner Familie offenbar nicht allein da. Auch Ehefrau Prinzessin Kate (44) soll regelmäßig zu einer schlichten Schüssel Haferbrei greifen. Die beiden Royals sind seit 2011 verheiratet und gelten als eingespieltes Team. Gemeinsam ziehen sie ihre drei Kinder groß: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Trotz ihres Lebens im Rampenlicht setzen William und Kate im Alltag offenbar immer wieder auf einfache Gewohnheiten.

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026

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